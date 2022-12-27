الخليج والاكتتابات العامة: 21 مليار دولار قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية في 2022

قالت المجموعة المالية هيرميس إن حجم الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج، بلغت 21 مليار دولار في العام الحالي، مثلت 23 بالمئة من إجمالي الاكتتابات العالمية البالغة 91 مليار دولار.

إنجاز

وذكرت تقرير لهيرميس “المدرجة في بورصة مصر”:

أن ارتفاع حجم الاكتتابات يعد إنجازا مقارنة مع أرقام 2021، عندما بلغت الاكتتابات 2 بالمئة فقط أو 10 مليارات دولار من الإجمالي العالمي

وأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا أثار اهتماما استثنائيا لدى المستثمرين في منطقة الخليج، ولا سيما المستثمرين الذين يركزون على الأسواق الناشئة

وأن التغيير الحقيقي جاء في الإمارات، حيث دخلت 12 شركة إلى السوق في 2022، جمعت 11 مليار دولار.

سوق دبي المالية

وشهدت سوق دبي المالية إدراج شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في مارس/آذار في أكبر طرح عام أولي في دول الخليج هذا العام، حيث جمعت 6.1 مليار دولار في وقت مثالي، عندما كان اهتمام المستثمرين العالميين يتحول بسرعة من روسيا إلى دول المنطقة.وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي الآن الأكبر من حيث القيمة السوقية في بورصة دبي.

التقلب

في الوقت نفسه، أدى التقلب في الأسواق المالية العالمية إلى:

تقليص نشاط الاكتتاب العام خارج المنطقة

وتمكنت الشركات الخليجية من بيع الأسهم بتقييمات عالية

وانتعشت اقتصادات الشرق الأوسط التي تعتمد على صادرات الطاقة وتحديدا دول الخليج، وسط ارتفاع الطلب العالمي على النفط والغاز وانتعاش الأسعار العالمية

الأسواق الناشئة

وتشكل دول الخليج الرئيسية الأربع – الإمارات والسعودية والكويت وقطر- أكثر من 7 بالمئة من إجمالي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وتوقعت هيرميس أن يكون الاكتتاب العام الأولي لعام 2023 قويا للغاية، وسط حرص الحكومات والشركات الخاصة على بيع الأسهم.