الخليج: سلطنة عمان تتسلم رئاسة مركز التحكيم التجاري الخليجي

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسلم سلطنة عمان رئاسة المركز بدءا من مطلع يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 31 ديسمبر /كانون الأول المقبل، جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 84 لمجلس الإدارة الذي عقد بمقر المركز الرئيسي في مملكة البحرين.

انتقال الرئاسة

وأفاد بيان للمركز أن انتقال الرئاسة إلى:

ممثل سلطنة عمان في المركز علي بن سالم الكاسبي

جاء وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من النظام الأساسي للمركز

بأن تكون رئاسة مجلس الإدارة دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون

وحيث إن الرئاسة بحسب الأحرف الأبجدية لأسماء دول مجلس التعاون

فقد تسلمت سلطنة عمان الرئاسة بعد المملكة العربية السعودية

نائب الرئيس

وخلال الاجتماع اختار الأعضاء نائب الرئيس بحسب الدولة التي ستتسلم الرئاسة في الدورة المقبلة حيث تم تعيين ممثل دولة قطر صالح بن حمد الشرقي ليكون نائباً للرئيس. وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد برئاسة المستشار فهد بن علي محمد العمري ممثل المملكة العربية السعودية، الذي أشاد خلال الاجتماع بما أنجزه المجلس خلال السنة الماضية والجهود المبذولة من موظفي الأمانة العامة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز.