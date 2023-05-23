الخلاية الجذعية والمواد الحيوية الحلال المعتمدة في أول صفقة في السعودية

أعلنت “سلولاريتي” شركة التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية التي تعنى بتطوير علاجات الخلايا الخيفية المستخرجة من المشيمة ومنتجات المواد الحيوية اليوم، استلامها أمر شراء بقيمة 45 مليون دولار لمنتجاتها من المواد الحيوية المعتمدة الحلال من شركة “مخزن أدوية جمجوم”.

ويعد هذا هو أول أمر شراء تتسلمه شركة “سلولاريتي” في إطار توسيع أنشطتها الذي أعلنت عنه مؤخرًا في سوق منطقة الشرق الأوسط، كجزء من استراتيجيتها للأسواق العالمية. وقال الدكتور روبرت ج. حريري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ومؤسّس شركة “سلولاريتي:”يسعدنا اليوم الإعلان عن تسلمنا أمر شراء من شركة “مخزن أدوية جمجوم” بقيمة 45 مليون دولار أمريكي لمنتجات “سلولاريتي” الحلال المعتمدة من المواد الحيوية.

ويعد أمر الشراء خطوة مهمة ضمن استراتيجية توسعنا في منطقة الشرق الأوسط، وفي إطار مهمتنا لتطوير وريادة قطاع الطب الخلوي، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم الإيجابي وتوفير العلاجات المتطورة في المنطقة.” وأضاف حريري: “تتيح لنا استثماراتنا في تقنيات النظام الأساسي والبنية التحتية، ومن بينها منشأتنا التصنيعية المتوافقة مع معايير cGMP / cGTP عالمية المستوى، إمكانية التوسع السريع في تصنيع منتجات المواد الحيوية الحلال المعتمدة. ونحن ممتنون لشركة “مخزن أدوية جمجوم” وموزعنا الحصري في الأسواق الإسلامية “مجموعة سي إتش ترايدنغ” لجعل هذا الإنجاز المهم ممكنًا.”

ومن جهته قال، د. خالد علي جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة “مخزن أدوية جمجوم”: “بصفتنا أول موزع خاص في المملكة العربية السعودية لمنتجات “سلولاريتي” من المواد الحيوية الحلال المعتمدة. فإن إعلاننا اليوم عن تسليم أمر الشراء لشركة “سلولاريتي”، يجسد التزامنا بتوفير منتجات الطب التجديدي المبتكرة لكل من الأطباء والمرضى على حدٍ سواء. ونتطلع إلى تطوير علاقاتنا مع “سلولاريتي” و”مجموعة سي إتش ترايدنغ”.” وبدوره، قال سيد زيان، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة سي إتش ترايدنغ”: “يعد توفر منتجات المواد الحيوية المعتمدة الحلال، عامل تمكين رئيسي لقطاع الطب التجديدي الذي يشهد نموًا متسارعًا في المملكة العربية السعودية. ونحن متحمسون لشراكتنا مع شركة “مخزن أدوية جمجوم” كأول موزع خاص لهذه المنتجات في المملكة.”