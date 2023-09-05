قفزت أسعار النفط خلال جلسة اليوم الثلاثاء لتتجاوز حاجز الـ90 دولار، بدعم من إعلان السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج بمليون برميل حتى نهاية العام 2023، الذي تلاه إعلان روسيا أيضاً تمديد الخفض بـ500 ألف برميل يومياً.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت أنها ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، بحسب “وكالة الأنباء السعودية”.



إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان، الثلاثاء: «إن روسيا ستمدد قرارها الطوعي بخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام للحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط».

و أوضح الخبير النفطي الدكتور راشد أبانمي لـ”أريبيان البزنس”، أن البقاء على مستويات الإنتاج التي تم التواصل إليها في اجتماع بداية شهر يونيو من هذا العام بناء على بيانات اللجنة الوزارية للمنظمة التي تقيم أوضاع السوق والعمل على استقراره، كان متوقعا إلى نهاية 2024 مع مراجعة شكلية… إلا أن بعض المراقبين يراهنون على عدم امتثال بعض الأعضاء على التوافق والتماسك.



وحيث أن المملكة بقدرتها الإنتاجية العالية وقيادتها لأوبك بلس، كان تطوعها بخفض إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميا جعل بقية الأعضاء في المنظمة ومن خارجها يلتزمون على تخفيض نسبة من إنتاجه وذلك للمصلحة العامة للدول المنتجة.



وأضاف “كانت نتائج حرب الإنتاج في مارس من العام2020 والذي أدى إلى تدهور الأسعار إلى ما دون الصفر كان درسا موجع لجميع المنتجين وحثهم على التعاون والتوافق والتماسك كوسيلة فريدة لاستقرار أسعار البترول التي كانت بنهاية المطاف تصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين.



وبعد الإعلان عن الاستمرار في مستويات الإنتاج لم تتأثر الأسعار بشكل لافت بل كانت تتراوح ما بين 1 % إلى 2 % ، مما يعني أن الأسعار ستتراوح ما بين 85 دولارا للبرميل إلى 95 دولارا ولن تجاوز المائة دولارا إلى نهاية هذا العام إذا لم يطرأ عارضا…. ولكن في حال وصولها المائة دولارا فسيكون هناك مراجعة أكيده لمستويات الإنتاج.

من جانبه قال نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية سابقًا، الدكتور سداد الحسيني :” أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط السعودي والروسي حتى نهاية العام مع إجراء المزيد من المراجعات بعد ذلك مؤشرًا واضحًا على أن إدارة أسواق النفط تتم بعناية من قبل وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان.



وأضاف :”لقد كانت المبادرة التي قامت بها المملكة قدوة رائعة أكدت نوايا المملكة الجادة لتنظيم أسواق البترول لصالح جميع المنتجين مهما كانت التحديات والمخاطر الافتراضية”.

وتقوم روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج والصادرات بالتزامن مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تخفيضات إمدادات «أوبك +» الحالية.

وقالت روسيا إنها ستخفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يومياً، أو نحو 5% من إنتاجها، في أغسطس، وبواقع 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر.

من جهه أوضح المصدر السعودي أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.

وأكد أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنه.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.05 دولار إلى 90.05 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر 1.47 دولار إلى 87.02 دولار للبرميل.