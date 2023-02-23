الخطوط القطرية شريك الطيران الرسمي للفورمولا واحد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد، إبرامها عقد شراكة مع الخطوط الجوية القطرية، لتصبح شريك الطيران العالمي الرسمي للفورمولا واحد حتى موسم 2027.

ونصت بنود عقد الشراكة على حصول الخطوط القطرية على رعاية سباقي قطر والمجر، اللذين سيتم أقامتهما يومي 8 تشرين الأول/أكتوبر و23 تموز/يوليو ، بالإضافة لسباق جائزة إيطاليا الذي يقام في 21 أيار/مايو القادم.

وكشف بيان أن الصفقة تشمل أيضاً مخزونا للعلامات التجارية الرقمية بجانب مضمار السباق والذي سيتم عرضه على جمهور فورمولا واحد العالمي.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “تزدهر أفضل الشراكات عند وجود قيم مشتركة، وتمتاز كل من الخطوط الجوية القطرية و فورمولا واحد بكونهما علامتان تجاريتان على مستوى عالمي، تتشاركان شغف الابتكار والدقة والرفاهية. ولطالما أولت الخطوط الجوية القطرية اهتماماً لدور الرياضة في جمع الناس معاً، لذا قررنا أن نكون انتقائيين في اختيار رعايتنا للأحداث الرياضية الأبرز والمبادرات الرياضية الجديدة والهامة”.

وأضاف قائلا: “مع 23 جولة ضمن منافسات بطولة العالم 2023، تعد فورمولا واحد رياضة عالمية تتطلب شريك طيران عالمي يوفر سلالة السفر ما بين الدول التي تقام فيها منافسات البطولة. وعليه فإن الخطوط الجوية القطرية تمثل الشريك المثالي لواحدة من أكثر الفعاليات الرياضية متابعةً في العالم”.

من جهته، قال عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية: “يسرّنا انضمام الخطوط الجوية القطرية إلى الفورمولا واحد كشريك الطيران والراعي الرسمي للقب لسباقات الفورمولا واحد، وسباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية MotoGP ، وستساهم رعاية هذه الفعاليات في تعزيز مكانة قطر كدولة مستقطبة ومستضيفة لأهّم الفعاليات الترفيهية والبطولات الرياضيّة، وتسليط الضوء عليها كوجهة للسياحة الرياضية على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى دعم عجلة النمو والتطور في المجتمع وفتح أبواب العديد من فرص العمل والاستثمارفي المستقبل”.

وقال ستيفانو دومينيكالي، المدير والرئيس التنفيذي لشركة فورمولا واحد“:”من البديهي أن تدخل فورمولا واحد التي تتربع على عرش رياضات السيارات، في شراكة مع أفضل شركة طيران في العالم، الخطوط الجوية القطرية. نحن علامتان تجاريتان ملتزمتان بتقديم أفضل التجارب لمشجعينا وعملائنا، كما أن اجتماع الشركتين معا يجعل هذه الشراكة مثالية. يسعدنا أن نرحب بالخطوط الجوية القطرية كشريك الطيران الرسمي للفورمولا واحد”.