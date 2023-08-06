الخطوط السعودية: رحلات جوية جديدة بين بكين وجدة والرياض

أطلق برنامج الربط الجوي والخطوط الجوية العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، رحلات جوية مباشرة بين بكين وجدة كما أُطلِقت اليوم الأحد رحلات مباشرة بين بكين والرياض‏‎ بهدف تعزيز وصول المملكة إلى 100 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن إطلاق الرحلات يأتي بما يُعزِّز العلاقات الثنائية والسياحية بين البلدين، ويعكس التعاون الدولي المتنامي ببن المملكة وأسواق الطيران العالمي ويفتح آفاقاً جديدة أمام فرصٍ أعمق للتعاون بين البلدين.

ويعد المسار الجوي الجديد ثمرةً لجهود برنامج الربط الجوي، الداعم لنمو الربط الجوي في المملكة، وتُشكِّل هذه الإضافة الاستراتيجية استمرارًا لالتزام المملكة بتعزيز منظومتي السياحة والطيران فيها.

ويهدف برنامج الربط الجوي إلى إطلاق مسارات إضافية من وإلى السعودية، في النصف الثاني من 2023، والنصف الأول من 2024، ممَّا يؤدي إلى توسيع شبكة طيرانها، وتسهيل إمكانية الوصول إليها دولياً، حيث إن هذه التوسعات قد انعكست إيجابيًا على مؤشر الربط الجوي للمملكة، الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، حيث انتقلت المملكة من المرتبة الـ 27 في 2019، إلى المرتبة الـ 13 في 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي علي رجب أن إطلاق هذا الخط الجديد، جاء بعد فترة وجيزة من الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، الذي حقق نجاحاً مُبهراً، يمثِّل تطوراً مهماً في عملنا المستمر لتوسيع نطاق الربط الجوي، ويعكس تضافر الجهود من خلال التعاون الوثيق مع شركاء البرنامج الرئيسيين في منظومتي السياحة والطيران، لضمان تلبية متطلّبات واحتياجات الزوار، ومنح تجربة سفر لا تُنسى للقادمين إلى المملكة من بكين وضواحيها، عبر تقديم خبرات استثنائيةٍ، واستعدادٍ تشغيليٍ، يعكسان دفء الضيافة السعودية، وجَمال وطننا الغالي.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم الكشي “تلتزم الخطوط بالإسهام في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للطيران للوصول إلى 250 وجهة دولية”، منوهاً بالشراكة مع برنامج الربط الجوي التي تعمل على تحقيق هذا الهدف، متناولاً الرحلات السابقة التي تم اطلاقها وحققت نجاحات ومنها برمنغهام بالمملكة المتحدة، وزيورخ بسويسرا، التي تسهم في تعزيز ربط العالم بالمملكة.

وأطلق برنامج الربط الجوي في 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين السعودية ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية.

ويعمل البرنامج بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.