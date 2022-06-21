سامر باطر by سامر باطر

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الخطوط السعودية تُعيد تشغيل الرحلات المباشرة إلى مراكش

سامر باطر by سامر باطر

أعادت الخطوط الجوية السعودية تسيير رحلاتها المباشرة والموسمية إلى مدينة “مراكش” ثاني وجهاتها في المملكة المغربية بعد مدينة الدار البيضاء ، بواقع (3) رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مدينة جدة بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيتم التشغيل إلى مراكش بطائرات “السعودية” من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر التي تبلغ سعتها (298) مقعداً، (24) منها لدرجة الأعمال و (274) مقعداً لدرجة الضيافة، المجهزة لتوفير أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، لتتكامل مع مختلف الخدمات النوعية لاسيما الإلكترونية منها، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز تجربة السفر.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي المهندس أحمد الوسية أن إعادة التشغيل بين جدة ومراكش سيسهم في تسهيل وصول ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين للمملكة، والضيوف المواصلين على رحلات “السعودية” الداخلية والدولية، إلى جانب تلبية الاقبال المتنامي للسفر السياحي والتجاري بين البلدين وحركة العبور بين قارات العالم، لاسيما مع وجود أسطول حديث ومتنامي يدعم هذه التوجهات.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...