الخطوط السعودية توفر تخفيضات بـ 40% على وجهات مختارة

كشفت الخطوط السعودية عن عرضٍ ترويجيٍ استثنائي، يتمثل في توفير تخفيض يصل إلى 40% لرحلاتها الجوية إلى العديد من الوجهات في قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، إضافةً إلى بعض الوجهات المحلية الأخرى المختارة ، ويأتي ذلك تفعيلاً لإستراتيجيتها الرامية إلى ربط العالم بالمملكة ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للضيوف من داخل المملكة للاستمتاع بإجازاتهم في مختلف مناطق المملكة التي تشهد حراكاً في قطاع السياحة.

وسيكون الحجز على الرحلات المشمولة بالعرض متاحاً من 7 إلى 12 آب /أغسطس الجاري، بينما يمكن للضيوف السفر من تاريخ 15 أيلول / سبتمبر 2022، إلى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2022، وتتخلل فترة السفر المحددة إقامة العديد من الفعاليات السياحية الداخلية والمناسبات الوطنية، كاليوم الوطني وكذلك برنامج صيف السعودية الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار “جوي وأجوائي”، بالإضافة إلى الفعاليات العديدة في محافظة العُلا وغيرها من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة.

ويمكن الاستفادة من هذا العرض عبر الحجز من الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية (www.saudia.com)، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية، التي تقدم من خلالها باقات متنوعة من الخدمات ، لتمكين الضيوف من إنجاز كافة الخدمات الإلكترونية ، وإنهاء إجراءات السفر.