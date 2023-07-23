الخطوط السعودية تنقل 13,7 مليون مسافر في 6 أشهر بزيادة 24%

واصلت الخطوط السعودية تحقيق معدلات تشغيلية متميزة من واقع تقرير أداء النصف الأول من العام 2023، والذي أشار إلى نقل أكثر من 13.7 مليون ضيف على شبكة الوجهات الداخلية والدولية بزيادة 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك عبر 85,4 ألف رحلة بنسبة بلغت 6%، كما زادت ساعات الطيران بنسبة 22% حيث بلغت 261,6 ألف ساعة طيران في الوقت الذي بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 86,3%.

وسجلت الحركة الجوية على القطاعات الدولية نمواً مقداره 52% في عدد الضيوف خلال النصف الأول من 2023 حيث تم نقل 7,4 مليون ضيف كما تم تشغيل 37,6 ألف رحلة بزيادة 30%، وحلقت طائرات “السعودية” في أجواء أربع قارات حول العالم بمعدل 180,7 ألف ساعة طيران بزيادة 40%، كما تضمن تقرير الأداء التشغيلي نقل 6,3 مليون ضيف على القطاعات الداخلية على متن 47,7 ألف رحلة وبساعات طيران بلغت 80,8 ألف ساعة طيران.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، أن المعدلات المتميزة لتسيير الرحلات ومعدلات انضباطها ونقل الضيوف قد واكبها كذلك تحقيق المستهدفات المتعلقة بالكفاءة والسلامة التشغيلية والتي تضعها “السعودية” ضمن أولوياتها، مشيراً في نفس الوقت إلى مساهمة الناقل الوطني خلال الفترة الماضية في خدمة الحراك الكبير لقطاعات السياحة والأعمال والحج والعمرة عبر الشراكات الإستراتيجية وكذلك زيادة السعة المقعدية والرحلات لاستيعاب الطلب المتزايد على السفر؛ لتواصل بذلك تنفيذ إستراتيجيتها بجلب العالم للمملكة.

يشار إلى أن النصف الأول من 2023 قد شهد تدشين 3 وجهات دولية جديدة ضمن شبكة رحلات “السعودية” هي دار السلام بتنزانيا، ومطار جاتويك في لندن، ونيس بفرنسا، وذلك في إطار تعزيز حصتها السوقية من قطاع الطيران دولياً؛ بهدف إتاحة خيارات عديدة للضيوف، ويضاف إلى ذلك فقد انضمت خلال ذات الفترة طائرة إيرباص A321neo وهي الأولى ضمن 20 طائرة من ذات الطراز سوف تنضم لأسطول “السعودية” حتى عام 2026، حيث يبلغ إجمالي الأسطول حتى نهاية شهر يونيو الماضي 140 طائرة متنوعة الطرازات من شركتي بوينج وإيرباص.

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