كاتريون علامة تجارية جديدة لشركة الخطوط الجوية السعودية للتموين

أطلقت شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين علامتها التجارية الجديدة “كاتريون“، التي تعكس رؤيتها المتجددة للنمو بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.

وتمثل العلامة التجارية الجديدة محطة نوعية في مسيرة الشركة الممتدة لأربعين عاماً، إذ تجسد “كاتريون” بدء حقبة جديدة من التوسع العالمي خارج نطاق عمل الشركة الرئيسي في تموين الرحلات الجوية، الذي يسهم اليوم بنسبة 76% من إيراداتها، حيث تسعى الشركة إلى اغتنام فرص الأعمال الجديدة في قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والقطارات والإدارة المتكاملة للمرافق.

ويهدف نهج الأعمال المتوازن الجديد لـ “كاتريون” إلى زيادة مساهمة الأنشطة غير المرتبطة بالطيران في الإيرادات إلى 50%، وستعمل الشركة على تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي من خلال اغتنام فرص النمو التي توفرها المشاريع الكبرى المنضوية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ.

بكل فخر، نعلن عن هويتنا الجديدة – #كاتريون اسمنا يأتي من “خدمات التموين“، معبرًا عن خبرتنا العميقة وفخرنا، وعن تطلعنا نحو التنويع، والابتكار، والتوسع العالمي. انضموا إلينا في هذه الرحلة المثيرة نحو التحول والنمو #نحن_كاتريون … #ملتزمون_بالرعاية pic.twitter.com/0ih8OWDjR3 — CATRION | كاتريون (@CatrionGlobal) October 4, 2023

ونجحت الشركة في تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيعها لتقديم 72 مليون وجبة وتموين 320,000 رحلة جوية سنوياً بحلول العام 2023، وتدير 37 صالة في مختلف المطارات في جميع أنحاء المملكة قدمت خدماتها لمليوني ضيف في عام 2022.

وأدى تحول “كاتريون” كشريكٍ راسخ في النمو الاقتصادي للمملكة إلى توسيع قسم خدمات التموين والمرافق الذي بلغت مساهمته 21% في إيرادات الشركة لعام 2022، وتشمل العمليات التشغيلية غير المرتبطة بالطيران خدمات الغسيل، وضيافة الحجاج والمعتمرين، والضيافة المؤسسية، وتموين الفعاليات الرياضية والترفيهية.

وقال رئيس مجلس إدارة “كاتريون” محمد عبدالعزيز السرحان: “لطالما كان التزامنا الراسخ بالابتكار هو السمة المميزة للنمو ونجاحها المستمر، وتعكس العلامة التجارية الجديدة التوجه الجريء الذي اتخذته الشركة، كما تجسد طاقتها وديناميتها الكبيرة في هذه المرحلة المتميزة من مسيرة تطورها”، متطلعاً إلى إحراز تقدم كبير في قطاعات الأعمال الجديدة للإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية والمساهمة في تعزيز اقتصاد المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “كاتريون” وجدي بن محمد الغبان، أن الشركة دأبت لأكثر من 40 عاماً على تحسين تجارب العملاء من خلال التزامها بالتميز والجودة والاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة إلى التنويع المستمر لعملياتها عبر قطاعات النمو الجديدة في المملكة، وتسهم الهوية الجديدة في تسريع مسار نمو الشركة لتغدو علامةً تجاريةً سعوديةً تحظى بتقدير واحترام العالم.