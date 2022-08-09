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الخطوط السعودية تسهم في مبادرة “حُسن الوفادة” لتشجيع السياحة الداخلية

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ساهمت الخطوط السعودية في مبادرة “حُسن الوفادة” في نسختها الرابعة تحت شعار “مرحباً ألف في عسير”، والتي تحظى بدعم مباشر من سمو أمير منطقة عسير، وتُعنى بالترحيب بقاصدي المنطقة وزوارها وتفعيل شعار المبادرة، وذلك من خلال تزيين صالة القدوم في مطار أبها الدولي ومكتب مبيعات التذاكر بالمطار ومكتب المبيعات في مدينة أبها بشعار المبادرة، إلى جانب ما تقوم به من دورٍ حيوي في تقديم خدمات النقل الجوي بين مدينة أبها ومختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك امتداداً لمشاركة “السعودية” في المبادرة العام الماضي وفي إطار حرصها على تقديم كل أوجه الدعم للسياحة الداخلية ، لاسيما وأن أبها تتميز بالطبيعة الخلّابة والإمكانات التي تجذب السيّاح ، وقد شملت مساهمتها الاحتفاء في مطار أبها بضيوف الرحلة رقم (SV1644) القادمة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث تم استقبالهم والترحيب بهم وتوزيع الهدايا.

وتحظى العمليات التشغيلية للخطوط السعودية بين أبها ومختلف مناطق المملكة، بالتطوير الدائم والزيادة في السعة المقعدية والرحلات بما يتناسب مع حجم الطلب ومواسم الذروة.

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