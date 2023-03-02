دشنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة السعودية للسياحة خلال العام الحالي 2023 أربع وجهات دولية جديدة تشمل كانو في نيجيريا وبكين في جمهورية الصين الشعبية وبرمنغهام بالمملكة المتحدة وجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

ويأتي تدشين الرحلات في إطار اتفاقية وقعتها الخطوط السعودية مؤخراً مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة، لتسهيل وصول الزوار بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرين إلى السعودية.

ويهدف برنامج الربط الجوي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تأسيس مسارات دولية جديدة بالتعاون مع شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تسهم في نمو قطاع الطيران والسياحة.

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي المكلف علي رجب إن تدشين الخطوط السعودية وجهاتها الجديدة التي تربط بين المملكة وثلاث قارات حول العالم يأتي ثمرة للتعاون القوي، والجهود المستمرة، بين منظومة السياحة ومنظومة الطيران في المملكة، وهو ما نعتز في برنامج الربط الجوي بأن نكون جزءا منه.

وأضاف أن هذه المسارات الجديدة تفتح آفاقاً وفرصاً متنوعة أمام القادمين للمملكة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف تراثها الثقافي الغني والزاخر، المُمتد على كامل مساحتها المترامية، وبرنامج الربط الجوي، بالإضافة إلى دوره في دعم منظومة الطيران، سيلعب دوراً أَسَاسِياً في تعزيز السياحة داخل المملكة، وإيجاد فرص جديدة للشركات السياحية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال فتح وجهات جديدة، تحمل للمملكة فرصًا واعدة ومزدهرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي إبراهيم بن سلمان الكشي إن التشغيل إلى المحطات الجديدة يأتي امتداداً لما تم إنجازه العام الماضي 2022 من تدشين وجهات دولية جديدة إلى جانب النمو الذي حققته العمليات التشغيلية على القطاع الدولي خلال العام الماضي، علاوةً على الشروع مؤخراً في تقديم الخدمة الجديدة “تذكرتك تأشيرة” والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وكذلك رفع حصتها السوقية 40 بالمئة عن العام الماضي للرحلات والسعة المقعدية.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين “يأتي الإعلان اليوم عن إطلاق أربعة مسارات جوية جديدة؛ في سياق التعاون الوثيق مع شركاء الهيئة السعودية للسياحة، وتعزيز التوسع واستيعاب الطلب المتزايد وتوفير المزيد من الخيارات أمام الزوار؛ وهو الأمر الذي يعزز من نمو الأعمال والفرص الاستثمارية، كما يسهم في جذب مزيد من الشرائح من الأسواق الدولية، للوصول إلى مستهدفاتنا الاستراتيجية لاستقبال 100 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030”.

وأضاف أن كافة المبادرات المتعلقة بزيادة حصة “السعودية” دولياً وتبسيط وتسهيل إجراءات السفر يعد ممكِّناً لأحد أبرز المستهدفات والمتمثل في جلب العالم إلى المملكة من خلال زيادة نقاط الوصول والمساهمة في مواكبة ما تشهده مختلف مناطق المملكة من فعاليات ومناسبات وأحداث دولية على مدار العام علاوةً على خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن اختيار الوجهات بناءً على توفر الحركة واستناداً إلى دراسات الجدوى الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلوث إن الشركة تعمل مع شركائها في المنظومة وشركات الطيران لتوفير بيئة جاذبة في المطارات السعودية للناقلات الجوية والمسافرين؛ من خلال تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية لتحسين تجربة كل مسافر، حيث يمثل هذا التدشين امتداداً لإعلان عدة ناقلات جوية عن تسيير رحلات مباشرة من مطارات السعودية إلى عدة وجهات دولية جديدة؛ وذلك للمساهمة بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030 بزيادة الوجهات الدولية إلى 250 وجهة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 330 مليون مسافر.

وتستهدف منظومة السياحة في المملكة الوصول إلى 100 مليون زيارة سنوياً، بحلول العام 2030، ويُعد الربط الجوي عنصرًا أساسياً في تحقيق هذا الهدف، وتعمل استراتيجية الهيئة العامة للسياحة على دراسة الطلب الاستهلاكي، وتحديد الأسواق المستهدفة، ويأتي إطلاق هذه الخطوط الجديدة استجابة للطلب المتزايد من المسافرين، الذين يتطلعون إلى زيارة المملكة، أو العبور من خلالها، من بكين، وبرمنغهام، وكانو، وجوهانسبرغ.