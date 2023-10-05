الخطوط السعودية.. بيع سندات لتمويل شراء الطائرات

كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أن شركة الخطوط السعودية “SAUDIA” تدرس خيارات بيع السندات لأول مرة لتمويل طلبيات الطائرات الجديدة، حيث تستعد لمضاعفة أسطولها بحلول عام 2030.

وقال إبراهيم العمر مدير عام الشركة في مقابلة مع الوكالة: “سنخرج إلى السوق، ونقوم بتقييم الخيارات”. وأضاف أن الحجم المحتمل للتمويل لا يزال قيد الدراسة.

وتتطلع الخطوط السعودية، المملوكة للدولة، إلى زيادة أسطولها من 177 طائرة إلى 317 كجزء من خططها لخدمة 30 مليون سائح يزورون مدينة مكة بحلول عام 2030، واستراتيجية الحكومة الأوسع لجذب 70 مليون زائر دولي. وقال العمر إنها قد تعلن عن طلبيات طائرات جديدة العام المقبل في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تحقيق هذا الهدف.

وقال إن شركة الطيران لديها بالفعل تمويل لتغطية احتياجاتها حتى منتصف عام 2024.

ودخلت الخطوط السعودية في شراكة مع طيران الرياض، وهي شركة طيران جديدة أطلقها صندوق الاستثمارات العامة في آذار/مارس لشراء ما يصل إلى 121 طائرة “بوينغ 787 دريملاينر” بين الشركتين.

ولفت العمر إلى أن الشركتين ستعملان بشكل مستقل لكنهما تتطلعان إلى التعاون في مجالات مثل الصيانة والخدمات الأخرى.