الخطوط السعودية أول ناقل جوي في مطار البحر الأحمر الدولي

أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية العربية السعودية “الخطوط السعودية” و”daa International”، الشركة المشغلة لـ “مطار البحر الأحمر الدولي”، لتصبح “الخطوط السعودية” بموجبها أول شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار البحر الأحمر الدولي.

وسيفتتح المطار ابتداءً للرحلات الداخلية من وإلى الرياض، وفي وقت لاحق من وإلى جدة، قبل التوسع لاستقبال الرحلات الدولية اعتباراً من عام 2024.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: “في عام 2016، وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030، رؤية لوطن مزدهر، وكان يعرف أنه وجهة عالمية يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم لتجربة أفضل ما في الثقافة السعودية والتعرف على كرم الضيافة المحلية والطبيعة الساحرة”.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ “الخطوط السعودية” بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى “مطار البحر الأحمر الدولي”، كما توفر هذه الاتفاقية إطار عمل للجهات الثلاث لإجراء أبحاث مشتركة حول استخدام وقود الطيران منخفض الكربون ووقود الطيران المستدام، كما سيتم تقييم استخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي “الكهربائية” للحد من الانبعاثات الناتجة عن السفر الجوي إلى الوجهات التي تطورها “البحر الأحمر الدولية”.

وعلَّق الكابتن إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي لـ “الخطوط السعودية”، قائلاً: “تمثل اتفاقية اليوم فصلًا جديداً في تاريخ الطيران بالسعودية، ومشاركتنا كأول شركة طيران تشغل رحلاتها من “مطار البحر الأحمر الدولي” هي مصدر فخر لنا جميعاً.

وسيتم افتتاح 3 منتجعات في وجهة “البحر الأحمر” خلال هذا العام بجانب افتتاح المرحلة الأولى من مطار البحر الأحمر الدولي. وخلال الفترة القادمة سيتم افتتاح 13 فندقاً إضافياً كجزء من المرحلة الأولى، وعند اكتمال المشروع بحلول عام 2030، ستضم الوجهة 50 منتجعاً، توفر ما يصل إلى 8,000 غرفة فندقية وأكثر من 1,000 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية.