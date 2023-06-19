الخطوط الحديدية “سار” السعودية و”أوبر” تطلقان خدمة حجز الرحلات الأولى من نوعها عالمياً

أعلنت كل من الخطوط الحديدية السعودية (سار) وشركة أوبر عن توسيع إطار شراكتهما، بهدف إدراج خدمات أوبر – للمرة الأولى عالمياً – مع مجال النقل السككي.





وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في العالم لتزويد المسافرين في المملكة بإمكانية التنقل بشكل أكثر سلاسة ومرونة وتعزيز مستوى خدمات نقل مسافري “سار” وإسهامها المباشر في توفير الوقت والجهد عليهم.



وتهدف هذه الشراكة الي تمكين عملاء “سار” من حجز رحلاتهم مع أوبر من وإلى محطات قطار “سار” على شبكتي قطار الشمال والشرق بمنتج “أوبر Reserve“ من خلال الموقع الإلكتروني

https://www.sar.com.sa/uber/ وتطبيقات الهواتف الذكية لـ “سار” عند شراء تذاكر السفر عبر القطار.



وتتوفر هذه الخدمة الجديدة في محطتي الرياض، والمجمعة، والقصيم، والهفوف، وبقيق، والدمام، حيث يسعى أطراف الاتفاقية من خلال هذه الخدمة إتاحة خيارات نقل أكثر سهولة وراحة، حيث تمكن المسافرين من إجراء الحجوزات قبل مدة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ السفر وبذلك إمكانية حجز كامل رحلتهم من نقطة الانطلاق الأولى وحتى وجهتهم النهائية باستخدام القطار والسيارة عن طريق منصة واحدة، مؤكدين سعي طرفي الاتفاقية إلى الإسهام في تطوير قطاع النقل بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز شبكة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية باستخدام التكنولوجيا المبتكرة.



من جهته، صرح نائب الرئيس الأول للركاب في الخطوط الحديدية السعودية (سار) المهندس خالد الحربي: “تتميز القيادة الحقيقية بالالتزام والابتكار، فتماشياً مع عملنا لريادة حلول النقل والخدمات اللوجستية، فإن تعاوننا مع أوبر سيشكل إضافة هامة لتجربة السفر عبر القطارات لتعزيز قطاع النقل و دعم الحركة السياحية في المملكة وذلك عبر التكامل مع مختلف سبل النقل لتلبية متطلبات عملائنا.



وتعليقاً على هذه الخطوة، قال محمد الجريش، مدير عام أوبر في المملكة العربية السعودية: “بصفتنا شركة تعمل في القطاع الرقمي، يسعدنا العمل بشكل وثيق مع سار للمساهمة في تسهيل التنقل في المملكة باستخدام التكنولوجيا، حيث ينطلق وللمرة الأولى في العالم اندماج Reserve على مواقع النقل العام في المملكة وهو ما يعكس التزامنا بتحقيق أهداف المملكة، لاسيما رؤية 2030.



ولدعم نمو السياحة داخل المملكة، ستحقق هذه الخدمة الجديدة أقصى استفادة من التقنيات والمنصات الخاصة بنا ليتمتع المسافرون الوافدون بفرصة استكشاف المدن بسهولة، لتوفير الوصول لأكبر حلول التنقل عالية الجودة، ورفع مستوى النقل.”



هذا، ويأتي الإطلاق الجديد للمرحلة الثانية من الشراكة الإستراتيجية بين أوبر وسار، بعد توقيع اتفاقية في عام 2021 لتسهيل عمليات تحميل وإنزال للمسافرين في محطات سار.







#سار و #أوبر تطلقان خدمة حجز رحلات أوبر عبر موقع وتطبيقات سار لتمكين المسافرين من حجز رحلاتهم من وإلى محطات سار في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً للربط بين خدمات حجز أوبر ومنصات الخطوط الحديدية. pic.twitter.com/6WMBm1yT9e — الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) June 18, 2023