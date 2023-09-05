أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن فتح باب التسجيل في برنامج (رواد سار – الدفعة السادسة) المنتهي بالتوظيف.



ويعد البرنامج من أهم المبادرات التي تقدمها الشركة لتطوير نخبة من الكفاءات الوطنية حديثي التخرج وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف قطاع السكك الحديدية ودعماً لرؤية المملكة (2030).



وحددت التخصصات المطلوبة، في كافة التخصصات الإدارية والتخصصات الهندسية، و تصل مدة البرنامج إلى سنة (12 شهراً) منها (6 أشهر) من التدريب أثناء العمل داخل قطاعات الشركة المختلفة و (6 أشهر) من التدريب أثناء العمل في القطاع المحدد على أساس التخصص.





كما ذكرت الشركة المزايا الممنوحة للمسجلينن منها التدريب على رأس العمل في مختلف قطاعات الشركة وإعطاء المتدربين نظرة شاملة عن العناصر الأساسية المكونية لقطاع النقل السككي، تتضمن برامج تدريبية وتطويرية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال السكك الحديدية، و تأمين طبي للموظف وزوجته وأطفاله ووالديه، و راتب يبدأ من (11.000) ريال سعودي، بحسب “تواصل”.



التقديم بدأ مطلع هذا الأسبوع وينتهي في الـ23 من سبتمبر الجاري، والتسجيل عبر موقع الشركة .

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ينتهي التقديم في 23 سبتمبر 2023 — الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) August 31, 2023



