الخطوط الحديدية السعودية تنقل 2,3 مليون راكب بنمو 121% في 6 أشهر

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” اليوم، أن إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ أكثر من 2,3 مليون راكب عبر شبكات “الشمال، الشرق، الحرمين السريع”، بزيادة بلغت 121% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي ما تم نقله عبر قطارات الشحن أكثر من 6,75 مليون طن بزيادة 24% لتسهم في إزاحة أكثر من 871 ألف شاحنة من الطرق، وذلك بحسب تقرير الأداء التشغيلي الصادر عن الشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن العمليات التشغيلية للنصف الأول من عام 2022 تعكس حجم النمو المتزايد الذي تشهده قطارات الركاب والشحن بوصفها خياراً ذا جودة عالية وموثوقية لنقل الركاب والبضائع بين مدن المملكة، وبما يسهم في تعزيز مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا.

وبين المالك أن “سار” تعمل بالتوازي مع النمو الحالي في أرقامها للوصول إلى عملاء جدد؛ بهدف تمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل التي تتيحها لهم الخطوط الحديدية السعودية, والتي تحرص على تقديم تجربة سفر وشحن مميزة لعملائها، مع العمل على تطويرها بشكل فاعل ومستمر.

وأفاد أن هذا التزايد في معدلات نقل الركاب والبضائع صاحبه كذلك نسبة رضا عالية من قبل العملاء لقطارات الركاب بلغت 92% في حين بلغت قطارات الشحن 96%.

وأكد المالك استمرار “سار” في تطوير خدماتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 وفق أعلى المعايير، وذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ .

يذكر أن قطارات “سار” تُعد قطارات صديقة للبيئة بالنظر لدورها التشغيلي الفاعل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.