الخطوط الحديدية السعودية توقع عقداً لنقل الجير لمدة 10 أعوام

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) توقيعها عقداً مع شركة وطنية متخصصة في تصنيع الجير ومشتقاته لنقل خام الحجر الجيري والبحص عبر شبكة الخطوط الحديدية وذلك من محافظة الخرج؛ جنوب غرب الرياض، إلى محافظة بقيق في المنطقة الشرقية بمعدل سنوي يبلغ حتى 850 ألف طن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية بشار المالك إن التعاقد مع الشركات يعكس بصورة واضحة مدى التزام “سار” الاستراتيجي تجاه دعم المنتج الوطني، وتكريس ريادته إقليمياً ودولياً من خلال توفير حلول وخيارات نقل نوعية تحتاجها مثل هذه الصناعات المتقدمة في السعودية.

وأكد “المالك” حرص “سار” على دعم الصناعة الوطنية من منطلق دورنا في دعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي.

وأضاف “من منطلق التزامنا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فإننا نعمل في “سار” على دعم التكامل مع القطاع الصناعي من خلال تعزيز سلاسل الإمداد بما يسهم في تحقيق الربط الأمثل والوصول الأسرع لمنتجاتنا الوطنية على الصعيدين المحلي والعالمي”.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية اسم الشركة التي تعاقدت معها سار.