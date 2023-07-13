الخطوط الجوية السعودية تحذف إعلان أثار إستياء السعوديين

أثارت الخطوط الجوية السعودية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عن استخدام وسائل الترفيه المعروضة على شاشات الركاب.

و علق الأكاديمي في مجال الاتصال بجامعة الملك، سعود طارق الأحمري في حسابه”تويتر”، على المحتوى الذي ظهر بالإعلان، و أنه لم يكن موفقاً أبداً في سيناريو الإعلان إظهار المواطن السعودي على أنه غير عارف للتقنية ومتطفل على من حوله وهذا ليس واقعياً ولا مقبولاً.

تحليل إعلان #الخطوط_السعودية عن النظام الترفيهي الجديد Beyond وظهور المشهور العالمي #خابي ضمن حملة التعريف..



1- المحتويات الكوميدية هي واحدة من أشد أنواع المحتويات حساسية إعلامياً خصوصاً عندما تتبناها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، لأنها قريبة جداً من مناطق التهكم والتفسيرات… pic.twitter.com/XshxxR6767 — طارق الأحمري (@ttalahmari) July 12, 2023

و ذكر موقع الـ”CCN” بعد الجدل الذي أثاره، استبدلت الخطوط الجوية السعودية مقطع الفيديو الدعائي الذي يضم المؤثر السنغالي، “خابي لام” أحد أكثر الوجوه المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي وظهوره مع شخص بملابس خليجية تقليدية بمقطع آخر للمؤثر مع شخص بملامح آسيوية.

وفي المقطع الدعائي الجديد، علّقت الخطوط الجوية السعودية قائلة: “رحلة كلها راحة مع خاصيّة عدم الإزعاج أثناء الرحلة بنظام الترفيه الجوّي”.

رحلة كلها راحة مع خاصيّة عدم الإزعاج أثناء الرحلة بنظام الترفيه الجوّي #بيوند ?✨#رحلتك_تستاهل_بيوند ?✈️ pic.twitter.com/kHt0V42QBK — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) July 12, 2023

ويذكر أن خابي لام كان من بين قائمة أصدرتها مجلة فوربس لأكثر الشخصيات تأثيرًا من صانعي المحتوى لعام 2022، ممن حققوا أرباحًا سنوية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي وأكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وانستغرام وتيك توك وغيرها.