مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الخطوط الجوية السعودية تحذف إعلان أثار إستياء السعوديين

تم استبداله بمقطع دعائي جديد

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أثارت الخطوط الجوية السعودية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عن استخدام وسائل الترفيه المعروضة على شاشات الركاب.

و علق الأكاديمي في مجال الاتصال بجامعة الملك، سعود طارق الأحمري في حسابه”تويتر”، على المحتوى الذي ظهر بالإعلان، و أنه لم يكن موفقاً أبداً في سيناريو الإعلان إظهار المواطن السعودي على أنه غير عارف للتقنية ومتطفل على من حوله وهذا ليس واقعياً ولا مقبولاً.

و ذكر موقع الـ”CCN” بعد الجدل الذي أثاره، استبدلت الخطوط الجوية السعودية مقطع الفيديو الدعائي الذي يضم المؤثر السنغالي، “خابي لام” أحد أكثر الوجوه المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي وظهوره مع شخص بملابس خليجية تقليدية بمقطع آخر للمؤثر مع شخص بملامح آسيوية.

وفي المقطع الدعائي الجديد، علّقت الخطوط الجوية السعودية قائلة: “رحلة كلها راحة مع خاصيّة عدم الإزعاج أثناء الرحلة بنظام الترفيه الجوّي”.

ويذكر أن خابي لام كان من بين قائمة أصدرتها مجلة فوربس لأكثر الشخصيات تأثيرًا من صانعي المحتوى لعام 2022، ممن حققوا أرباحًا سنوية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي وأكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وانستغرام وتيك توك وغيرها.

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