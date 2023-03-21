مصر والعراق ضمن 25 وجهة جديدة تدشنها الخطوط الجوية السعودية

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تدشين 25 وجهة دولية جديدة خلال العام الحالي، في ثلاث قارات حول العالم ضمنها مصر والعراق.

وستشغل الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى كل من بكين في جمهورية الصين الشعبية، برمنغهام بالمملكة المتحدة، دار السلام في تنزانيا، تشيتاغونغ في بنغلاديش، جمهورية جيبوتي، لشبونة عاصمة البرتغال، كانو في نيجيريا، بغداد عاصمة العراق، مطار غاتويك في لندن، نيس بفرنسا، ملقا بإسبانيا، ميكونوس باليونان، جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، تبليسي عاصمة جورجيا، باكو عاصمة أذربيجان، طرابزون وأنطاليا وبودروم وإزمير في تركيا، سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، هيراكليون ورودس في اليونان، لارنكا في جمهورية قبرص، وتيفات في جمهورية الجبل الأسود.

وتهدف الشركة إلى تعزيز موقعها التنافسي على القطاع الدولي بالاستثمار في إمكاناتها التشغيلية والمتمثلة في توفر أسطول جوي حديث يفي بالمتطلبات التشغيلية الحالية والتوسع المستقبلي، حيث أعلنت مع شركة “بوينج” قبل أيام عن صفقة تتضمن زيادة أسطول الطائرات عريضة البدن بعدد (39) طائرة جديدة من طراز بوينج (B787) دريملاينر مع خيار إضافة (10) طائرات أخرى.

وأوضح مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر أن الإعلان عن التشغيل إلى الوجهات الجديدة يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للطيران والتي تستهدف الوصول إلى (250) وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، ويضاف إلى ذلك مضاعفة أعداد المسافرين إلى ثلاثة أضعاف.

كما أشار إلى أن كافة المبادرات المتعلقة بزيادة حصة مجموعة الخطوط السعودية دولياً وتبسيط وتسهيل إجراءات السفر يعتبر ممكِّناً لأحد أبرز المستهدفات والمتمثل في ربط العالم بالمملكة من خلال زيادة نقاط الوصول والمساهمة في مواكبة ما تشهده مختلف مناطق المملكة من فعاليات ومناسبات وأحداث دولية على مدار العام علاوةً على خدمة ضيوف الرحمن، كما أكد أن اختيار الوجهات بناءً على توفر الحركة واستناداً إلى دراسات الجدوى الاقتصادية.



وسيوفر التشغيل للوجهات الجديدة رحلات مباشرة ومريحة على أحدث الطائرات لضيوف مجموعة الخطوط السعودية من قطاع الأعمال والسياح والمعتمرين مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت وكذلك الوجهات الدولية الأخرى التي تصل إليها رحلات الخطوط السعودية وأعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي الذي يضم (19) شركة طيران حول العالم، وسيتبع الإعلان عن التدشين عدد من التجهيزات لضمان نجاح تشغيل كل محطة ومن ذلك جدولتها وإدراجها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم وإتاحتها للحجز بالإضافة إلى تجهيز المواقع المخصصة لمنصات خدمة الضيوف بالمطارات وغير ذلك من الاستعدادات.

ويعتبر توالي وصول مزيد من الطائرات الجديدة لأسطول مجموعة الخطوط السعودية الحالي البالغ (167) طائرة مع توفر الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل وإدارة الرحلات؛ إحدى أبرز العوامل المساعدة في تنفيذ الخطط التشغيلية للرحلات المباشرة ورفع كفاءتها التشغيلية، وإلى جانب ذلك فإن التطوير المستمر لمنظومة الخدمات في مختلف المواقع بالاعتماد على التحول الرقمي عاملاً مهماً لتعزيز تجربة السفر وتحفيز المزيد من الضيوف للسفر على رحلاتها، وفي السياق ذاته تسعى المجموعة كذلك إلى زيادة حصتها للحركة العابرة من خلال الاستثمار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ليكون مطاراً محورياً في المنطقة.

جديرٌ بالذكر أن التشغيل إلى المحطات الجديدة المشار إليها، تُعد إضافة إلى المنظومة التشغيلية لمجموعة الخطوط السعودية والتي تشمل أكثر من (125) وجهة في أربع قارات حول العالم، حيث يزيد معدل التشغيل اليومي لرحلات المجموعة عن (610) رحلات داخلية ودولية، كما تحظى خطتها التشغيلية على القطاع الدولي بالتطوير المستمر من أجل زيادة حصتها من حركة السفر على هذا القطاع وبهدف تحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف.