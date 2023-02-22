أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات بمحافظة جدة غرب المملكة.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، عبر حسابها بموقع لينكد لخدمات التوظيف، إن الوظائف الشاغرة هي أخصائي تصميم الجرافيك، وعالم بيانات، وأخصائي مركز التحكم بالصيانة، وطاهٍ.

التخصصات المطلوبة

إدارة الأعمال، والإدارة العامة، وإدارة المشاريع، والهندسة الصناعية، ونظم المعلومات الإدارية، وعلوم الحاسب، وهندسة الحاسب، وتقنية المعلومات، والرياضيات، والإحصاء، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات، والفنون الجميلة، والتصميم الجرافيكي، وإدارة الجودة أو السلامة، وإدارة الطيران، وعلوم الطيران، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

ولمعرفة باقي الشروط والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال النقر هنا (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن) قبل التقديم على الوظيفة.

وتتخذ الخطوط الجوية السعودية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً لعملياتها.