فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الخطوط الجوية التركية تنقل 56 مليون مسافر في 8 شهور

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الخطوط الجوية التركية

أعلنت الخطوط الجوية التركية أن عدد المسافرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 56 مليون راكب، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وفقاً لوكالة “الأناضول“.

وقال المركز الإعلامي للخطوط الجوية التركية، في بيان، إن نسبة امتلاء الرحلات ازدادت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، 4 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 82.9%.

ولفت البيان إلى أن عدد مسافري الترانزيت ارتفع 34% وبلغ 19.7 مليون مسافر، مقارنة بـ 14.7 مليونا خلال الفترة نفسها من 2022.

بينما بلغ معدل امتلاء الرحلات الخارجية 82.6 بالمئة، والداخلية 84.6%، بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2023.

وأشار البيان إلى أن عدد المسافرين في آب/أغسطس الماضي، ازداد 11% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، ليصل إلى 8.7 ملايين راكب.

وأضاف: “بينما بلغ عدد مسافري الترانزيت 2.4 مليون مسافر في آب/أغسطس 2022، ارتفع 20.5% ليصل إلى 2.9 مليون في الفترة نفسها من العام الجاري”.

وبحسب البيان، ارتفع عدد الطائرات في أسطول الخطوط الجوية التركية إلى 428 طائرة.

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