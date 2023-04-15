الخرطوم، اندلاع اشتباكات بأسلحة ثقيلة ونيران في المطار وقطع الجسور

اندلعت اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات من الجيش وعناصر من الدعم السريع ونقلت أنباء عن نيران أصابت المطار فيما قطعت الجسور، ووجهت قوات الدعم السريع أصابع الاتهام إلى القوات المسلحة. فقد اتهمت في بيان، الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

الاشتباكات تتواصل في الخرطوم، وسط انتشار أمني، وسماع أصوات إطلاق نار كثيف جنوب وشمال ووسط الخرطوم، لاسيما في محيط القصر الرئاسي، فضلا عن تأهب أمني وتحركات عسكرية في محيط وداخل مطار العاصمة. يذكر أن هذه الاشتباكات اندلعت اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع بحسب قناة العربية.

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs — BNO News (@BNONews) April 15, 2023

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs — BNO News (@BNONews) April 15, 2023

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب لك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.