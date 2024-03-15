السعودية في طليعة القائمين على إدارة الابتكار في مجال الخدمات اللوجستية

يشهد الوضع العام على ساحة الخدمات اللوجستية والتخزين في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا وجوهريًا مدفوعًا بمجموعة من الدوافع، من إدارة الميزانية إلى ضمان معايير الصحة والسلامة، حيث تجتهد المؤسسات عبر سلسلة التوريد بتبني الأتمتة بغرض تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنتاج والتغلب على التحديات التي يفرضها التذبذب الحاصل في مدى توافر القوى العاملة.

ففي واقع الأمر، من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمي لمعدات مناولة المواد إلى 369.01 مليار دولار بحلول عام 2032، في حين تشير التوقعات إلى أن سوق المناولة الآلية للمواد في الشرق الأوسط وإفريقيا سيصل إلى 1,885.8 مليون دولار بحلول عام 2026.

وتقوم دول الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بتغيير وجهتها نحو التحوُّل إلى التنويع الاقتصادي، وتوجيه الاستثمارات إلى مناطق التصنيع المتخصصة وتشجيع السياحة بغرض تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية وزيادتها، حيث تمتلك الدولتان أكبر حصص سوقية في مناولة المواد في المنطقة، وتقومان بتخصيص استثمارات ضخمة من أجل أن تصبحا مركَزَين رئيسين للخدمات اللوجستية والتخزين.

علاوة على ذلك، فإن اتساع نطاق الصناعات، التي تمتد من البناء إلى التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج على نطاق أوسع، يعد قوةً دافعةً لزيادة الطلب على حلول أكثر فعاليةً وحداثة ًلمناولة المواد، ويقوم هذا التوجُّه بالتحكُّمِ في دفَّة اعتماد الأتمتة كوسيلة لتحسين جودة الخدمة في هذه الصناعات.

الخدمات اللوجستية في رؤية 2030

ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

لذا فإن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى نمو الاقتصاد وتنويعه، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وزيادة فرص العمل، تقوم بتحديد الكفاءة ووضع الخطوط العريضة لاقتصاد مزدهر للشركات بجميع أحجامها، حيث يعدّ التقدم التكنولوجي، ولا سيما الخدمات اللوجستية الداخلية، الأداة الرئيسة لتحقيق هذا الهدف.

فكثير من الصناعات تحتاج إلى تكنولوجيا الخدمات اللوجستية لأداء عملها المنوط بها، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات والتصنيع، وكذلك الأدوية والوفاء الجزئي والخدمات المصرفية وغيرها الكثير، حيث تتحيّن هذه الصناعات الفرصة لتتبوأ مكانة تمكِّنها من تقديم مرافق ذات طراز عالمي تخدم المنطقة، وتصدِّر إلى العالم.

ويعد دمج الأتمتة والروبوتات نهجًا تدريجيًا يتماشى مع خطة التحول في المملكة، مما يجعله محورًا استراتيجيًا لكيانات مثل سويس لوج يعمل على دعم الصناعات المحلية استعانةً بالخبرة والتكنولوجيا والحلول.

ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية تتخذُ لنفسها مكانة استراتيجيةً باعتبارها قائدًا اقتصاديًا عالميًا، فإن المستثمرين يتمتعون بفرص مُلِحَّة لا تُقاوَم داخل المملكة، ومن المتوقع أن يشهد سوق الشحن والخدمات اللوجستية، الذي تبلغ قيمته حاليًا 23.83 مليار دولار في عام 2023، نموًا قويًا، ليصل إلى 32.88 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.52 في المئة.

وهذا الأمر لا يقتصر على تنصيب المملكة كجهة فاعلة رئيسة في الأسواق الناشئة لدول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل يُبرِزُ أيضًا إمكانات الاستثمارات الرابحة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وفي الوقت ذاته، تنشط المملكة العربية السعودية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، مع التسليم بالدور المحوري الذي تضطلع به التكنولوجيا في تحديث الخدمات اللوجستية، ومن المُرجَّح أن يعمل هذا الالتزام بالاضطلاع بمهمة التحول الرقمي على تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة الشاملة في صناعة الخدمات اللوجستية.

عصر الأتمتة

ميناء ينبع التجاري

أما بالنسبة إلى أتمتة المستودعات، فالأمر ليس مقتصرًا على توفير الوقت لإنجاز المهام الحاسمة وتعزيز الدقة فحسب، بل يعمل أيضًا على تعزيز ذكاء العملية بوجهٍ عام، حيث تتمكن الشركات من خلال هذه الكفاءة العالية من الانتقال بسلاسة من نظام الفترتين إلى نظام الفترات الثلاث، بما يضمن قدرًا أكبر من المرونة والفعالية، لا سيما خلال فترات الذروة مثل موسم العطلات.

ويتماشى هذا الارتفاع في الكفاءة التشغيلية مع التحول الاقتصادي الأوسع نطاقًا الجاري في المملكة العربية السعودية، الذي يتميز بوجود خطة استثمارية كبيرة بقيمة 51 مليار دولار مخصصة للقطاعات غير النفطية، فالتنويع الاستراتيجي لا يقتصر على التخفيف من حِدَّة الاعتماد على عائدات النفط فحسب، بل يضع أيضًا حجر الأساس للابتكار والتنمية المستدامة.

أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يبحثون عن آفاق نمو طويلة الأجل، فاستكشاف الفرص في مختلف القطاعات غير النفطية أصبح استراتيجية مُلِحَّة عليهم تبنِّيها، كما يجب عليهم مواءمة محافظهم مع رؤية المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق الرشاقة والمرونة الاقتصادية.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الروبوتات في عمليات سلسلة التوريد قد شَهِد طفرة كبيرة، أدت إلى تعزيز الإنتاجية وكفاءة التكلفة، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم مناولة نسبة مدهشة للغاية تُقدَّر بـ 45 في المئة من عمليات التصنيع بوساطة الروبوتات.

ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل

هذا التحول لا يُبشِّر بتبسيط سير العمل التشغيلي فحسب، بل يُبشِّر أيضًا بتحقيق انخفاضٍ كبيرٍ للغاية في العيوب، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق عمليات خالية من العيوب، حيث يمثِّل التكامل الاستراتيجي للروبوتات عبر التخزين والخدمات اللوجستية استجابة حاسمة لتحديات القوى العاملة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي تفشّت عام 2020.

وسيمتد أثر هذا النهج الاستباقي ليتغلغل في قطاعات مثل البقالة الإلكترونية وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية والتصنيع، مما يؤكد ضرورة وحتمية الأتمتة في التعامل مع تعقيدات أوساط الأعمال التجارية الحديثة.

وبينما تتبنى المملكة العربية السعودية تقنيات الأتمتة، فإنها تقف في طليعة الدول التي تقوم بإعادة تشكيل مسارها الاقتصادي، لتساهم هذه التطورات التكنولوجية إلى حد بعيد وجوهري في عملية التطور المستمر لسلسلة التوريد العالمية، حيث أنّ التزام المملكة بالابتكار والتكامل التكنولوجي لا يقتصر على التخفيف من حِدَّة الاضطرابات المستقبلية فحسب، بل يعزز أيضًا دورها كجهة رئيسة فاعلة في تشكيل مستقبل التجارة العالمية.