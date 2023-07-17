الخدمات اللوجستية تفتح فرص النمو لروّاد الأعمال في مجال القهوة في المملكة العربية السعودية

طارق هنيدي – نائب رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في فيديكس إكسبريس

تمتاز القهوة بجذورها العميقة في المجتمع السعودي لقرون عديدة، وتعتبر احتفالات القهوة التقليدية من الرموز الدالة على كرم الضيافة وعلاقات الصداقة. ويمثل التراث الثقافي للقهوة التقاليد المتنوعة للبلاد، كما يحمل إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي.

وتعد الموافقة الأخيرة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للقهوة انعكاساً لهذا الطموح، كما تمثل خطوة استراتيجية نحو الجهود الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة. وللاستفادة من هذه الإمكانات على النحو الأمثل، تعد الاستثمارات المستهدفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأمور المهمة للغاية لتحفيز نمو قطاع القهوة، وخلق بيئة داعمة لأصحاب المشاريع والشركات. وعن طريق اغتنام الفرص المربحة في سوق استيراد البن الأوروبي، والذي يمثل 57.6% من الإجمالي العالمي الذي بلغ حجمه 36.05 مليار دولار في العام 2021، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تشق طريقها نحو النجاح على المستوى العالمي.

ويمكن لمقدمي الخدمات اللوجستية تقديم الدعم القيّم للشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة القهوة، وذلك عن طريق تبسيط العملية برمّتها، بدءاً من توفير مصادر المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي إلى الأسواق الدولية. وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمان تسليم القهوة الطازجة والمحفوظة جيداً لعشاقها في جميع أنحاء العالم، عن طريق الاستفادة من الحلول اللوجستية المخصصة، بما في ذلك خيارات الشحن المرنة، والتحكم في درجة الحرارة، وخدمات دمج الشحنات الأصغر حجماً، يضاف إلى ذلك حلول التعبئة والتغليف التي تتوافق مع المعايير الدولية.

أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، فيمكنه أيضاً أن يسهم وبشكل كبير في التوسع العالمي للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة في صناعة القهوة، وذلك من خلال إتاحة فرص الوصول إلى طرق التجارة الجديدة والأسواق والعملاء غير المستغلين. ومن شأن الموقع الاستراتيجي للمملكة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، أن يجعلها نقطة محورية مثالية لتصدير البن إلى هذه المناطق. ومع ذلك، قد تفرض طرق التجارة الحالية في الغالب تحديات تتعلق بالملاحة والتنسيق اللوجستي، ناهيك عن الاضطرابات التي قد تطرأ على سلسلة التوريد، وتقييد فرص الوصول إلى الأسواق. وفي هذا الصدد، يمكن الاعتماد على شركة لوجستية موثوقة تتمتع بشبكات أرضية وجوية عالمية راسخة، ورؤية شاملة لسلاسل واتجاهات التوريد العالمية، أن تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمكانات الجديدة، من دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية اللوجستية.

وتوفر المنصات الرقمية لمقدمي الخدمات اللوجستية رؤية شاملة للشحنات، وإمكانية التتبع والمراقبة في الوقت الحقيقي، يضاف إلى ذلك خيارات إدارة المستندات التجارية الإلكترونية، لضمان سلامة حبوب البن طوال الرحلة وحتى وصولها إلى وجهتها. وتساعد هذه المنصات الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة القهوة على توفير الوقت والمال من عمليات الشحن، بالاعتماد على التخطيط الأمثل لسير الرحلة، وتوحيد الشحنات، والاستفادة من مزايا الكفاءة المثالية، وإدارة التكاليف بطرق شفافة وفاعلة.

ومن جانبها، تقدم شركات الخدمات اللوجستية خدمات قيّمة جداً، مثل تصنيف المنتجات والتعبئة ومراقبة الجودة، لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة القهوة على تحسين الجودة الشاملة وتقديم منتجاتها بأفضل مستوى. ومن خلال حرصها على تعزيز صورة علامتها التجارية، والتوافق التام مع معايير الجودة الدولية، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تمييز نفسها عن منافسيها، وجذب انتباه المستهلكين إلى خدماتها ومنتجاتها. وتقدم شركات الخدمات اللوجستية الدعم المطلوب لبناء القدرات من خلال توفير التدريب، إلى جانب المساعدة في إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخبرة اللازمة، بما يساعدها على تجاوز تعقيدات التجارة العالمية بنجاح. ويمكن الاستفادة من هذا الأساس الراسخ من أجل تمهيد الطريق والانطلاق نحو التوسع في السوق.

وبالتوازي مع استعداد صناعة البن في المملكة للانطلاق إلى الآفاق العالمية من خلال إدراجها في الاتفاقية الدولية للقهوة، سيتمكن مقدمو الخدمات اللوجستية من لعب دور مهم في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وفتح فرص الأعمال الجديدة. ومن خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة القهوة، ودعم الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد، والحلول المخصصة، والوصول إلى الأسواق، تستطيع شركات الخدمات اللوجستية تمكين رواد الأعمال، وإتاحة الفرص لهم للاستفادة من الطلب المتزايد على القهوة السعودية، والمنافسة بفعالية في الأسواق الجديدة. وبهذه الطريقة، يصبح مقدمو الخدمات اللوجستية شركاء أساسيين في الرحلة نحو النجاح في صناعة القهوة العالمية، بفضل ما يقدمونه من خدمات قيّمة إضافية، والحلول التي القائمة على التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات.