فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسآخر الأخبارأخبار مصرتجزئة

مصر ترفع أسعار الخبز لأول مرة منذ 36 عاما

رفع الدعم عن الخبز في مصر لأول مرة منذ 1988

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300 بالمئة، إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/ حزيران المقبل، في أول زيادة منذ عام 1988 بحسب وكالة الأناضول.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، مبينا أن “سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات”.

وأضاف: “من المعروف أن كلفة رغيف الخبز الواحد المدعم على الدولة المصرية، يكلف 1.25 جنيها بينما كان يباع بـ 5 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)”. وزاد: “قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، والإنتاج السنوي يصل إلى 100 مليار رغيف”.

وخلال المؤتمر، أعلن وزير التموين علي المصيلحي، أن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف المدعم الواحد.. “نستهلك سنويا نحو 8.5 ملايين طن قمح لإنتاج الخبز المدعم”. والاثنين، أعلن مدبولي أن رغيف الخبز في مصر سيظل مدعوما، “ولكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار”.

يذكر أن الشريحة التي ستتأثر برفع الأسعار ممن يتلقون الدعم تبلغ نسبة كبيرة من السكان وكان موقع الشروق قد أورد أن نسب الفقر في المجتمع المصري وفق المعايير العالمية؛ تتجاوز 60%، فيما يقدر الرقم الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه يقارب أو يزيد 30 % وفق المعايير المحلية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...