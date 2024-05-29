مصر ترفع أسعار الخبز لأول مرة منذ 36 عاما

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300 بالمئة، إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/ حزيران المقبل، في أول زيادة منذ عام 1988 بحسب وكالة الأناضول.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، مبينا أن “سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات”.

وأضاف: “من المعروف أن كلفة رغيف الخبز الواحد المدعم على الدولة المصرية، يكلف 1.25 جنيها بينما كان يباع بـ 5 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)”. وزاد: “قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، والإنتاج السنوي يصل إلى 100 مليار رغيف”.

وخلال المؤتمر، أعلن وزير التموين علي المصيلحي، أن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف المدعم الواحد.. “نستهلك سنويا نحو 8.5 ملايين طن قمح لإنتاج الخبز المدعم”. والاثنين، أعلن مدبولي أن رغيف الخبز في مصر سيظل مدعوما، “ولكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار”.

يذكر أن الشريحة التي ستتأثر برفع الأسعار ممن يتلقون الدعم تبلغ نسبة كبيرة من السكان وكان موقع الشروق قد أورد أن نسب الفقر في المجتمع المصري وفق المعايير العالمية؛ تتجاوز 60%، فيما يقدر الرقم الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه يقارب أو يزيد 30 % وفق المعايير المحلية.