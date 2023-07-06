أعلنت هيئة السوق المالية، أن المملكة العربية السعودية، تقدمت 8 مراتب في مؤشر السوق المالية -أحد مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023، مشيرة إلى أنها حققت المركز الخامس عالميًا.





وقالت هيئة السوق المالية عبر موقع «تويتر»: «تقدمت المملكة ثمانية مراتب في مؤشر السوق المالية (أحد مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023م) لتحقق المركز الخامس عالمياً، والمركز الثالث بين دول مجموعة العشرين».





وواصلت المملكة العربية السعودي تقدمها في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023، عالميًا وعلى مستوى دول «G20»

تقدمت المملكة ثمانية مراتب في مؤشر السوق المالية (أحد مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023م) لتحقق المركز الخامس عالمياً، والمركز الثالث بين دول مجموعة العشرين#الكتاب_السنوي_للتنافسية_العالمية pic.twitter.com/kLUSs6V6kU — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) July 6, 2023