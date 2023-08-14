أظهرت أحدث البيانات الرسمية السعودية بلوغ إجمالي الموظفين الذين يتقاضون 10 آلاف ريال وأكثر (2.6 ألف دولار) في سوق العمل ما يقارب 965 ألف موظف.

و يواصل القطاع الخاص السعودي أداءه العالي في توظيف العاملين بأجور مرتفعة، حيث تظهر البيانات بلوغ إجمالي الموظفين الذين يتقاضون 10 آلاف ريال وأكثر (2.6 ألف دولار) في سوق العمل، ما يقارب 965 ألف موظف خلال الربع الثاني من العام الجاري، 708 آلاف منهم في الشركات والمؤسسات، أي 73.3 في المائة.

يذكر أن الحكومة السعودية تعمل على برامج ومبادرات من شأنها تحفيز القطاع الخاص على توليد الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، أبرزها دعم التوظيف من صندوق الموارد البشرية (هدف)، بتحمل نسبة من أجر الموظف في الشركات والمؤسسات بحسب “صحيفة الشرق الأوسط”.

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى وصول عدد الموظفين الذين يتقاضون مرتباً أعلى من 10 آلاف ريال في القطاع الخاص إلى ما يقارب 708 آلاف، مقابل 256 ألف موظف من الأجهزة الحكومية.

وتُفصح البيانات عن وصول إجمالي من يتقاضون 5 آلاف إلى 9.99 ألف ريال (1.3 إلى 2.6 ألف دولار) ما يفوق المليون موظف خلال الفترة الثانية من العام الجاري.

ومقارنةً بالربع المماثل قبل 5 أعوام (2018)، تُظهر التقارير الرسمية بلوغ مجموع من يتقاضون 10 آلاف ريال وما فوق في القطاع الخاص نحو 473 ألفاً، أي بارتفاع يصل إلى 66.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وحسب البيانات، تحوي مدينة الرياض (وسط السعودية) وحدها قرابة نصف العاملين الذين يتقاضون أجراً يتجاوز 10 آلاف ريال في القطاعي العام والخاص في الربع الثاني من 2023.