الخارجية الأميركية تحذر رعاياها في كل أنحاء العالم

طالبت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها في جميع دول العالم بتوخي المزيد من الحذر خلال رحلاتهم خارج الحدود، في ضوء التوتر العالمي المصاحب للحرب في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد توجه إلى إسرائيل على هامش الأزمة الدائرة حاليا، والقصف المتواصل من يوم 7 أكتوبر الجاري على قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية، في أعقاب هجمات شنتها حماس على مدن إسرائيلية.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية: “بسبب التوترات المتزايدة في مواقع مختلفة حول العالم، تزداد احتمالية وقوع هجمات إرهابية، أو مظاهرات تصحبها أعمال عنف ضد المواطنين أو المصالح الأمريكية، لذلك ننصح مواطنينا في الخارج بتوخي المزيد من الحذر”.

ويواجه الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل في حربها على غزة برفض الكثير من الدول والشعوب حول العالم، الأمر الذي جعل الخارجية الأميركية تكشف عن مخاوفها لاحتمالية استهداف مواطنيها بأي عمل إرهابي.

وطالبت أمريكا مواطنيها في الخارج بالبقاء دائما في حالة تأهب، خاصة في المناطق السياحية المكتظة بالعديد من الجنسيات في بقاع مختلفة حول العالم.

تحذير سابق من الخارجية الأميركية

يعود التحذير السابق المماثل للولايات المتحدة لمواطنيها إلى شهر أغسطس من العام 2022 في أعقاب ضربة شنتها في أفغانستان أدت إلى مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

المختلف في التحذير السابق هو تحديد الولايات المتحدة العدو الذي يمكن أن يستهدف مواطنيها، حيث جاء في بيان العام الماضي:”أنصار تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية التابعة لها قد يهاجمون المواطنين الأمريكيين”.

مراجعات أمنية

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت تعليمات لسفاراتها وقنصلياتها في جميع أنحاء العالم بإجراء مراجعات أمنية طارئة فوق الأرض وسط الاحتجاجات المستمرة، وفقا لما ذكرته شبكة “إي بي سي نيوز” الأمريكية.

وقرر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركية توجيه تعليمات للمسؤولين بالسفارات الأمريكية حول العالم بالتواصل مع المواطنين خارج الحدود لإبلاغهم إذا ما كان هناك تهديدا محتملا ضدهم في أي مكان.

وتشير التقارير إلى أن عددا من السفارات الأمريكية حول العالم قد طلبت بالفعل من الخارجية تعديل جدول أعمالها، بسبب مخاوف أمنية، لكن لم يزدد الطلب حتى الآن حول طلبات المغادرة من موظفي السفارات في أي بلد حتى الآن.