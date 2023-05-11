ظهور الحوت القاتل قبالة سواحل أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، ظهور زوج من حيتان الأوركا “الحوت القاتل” قبالة سواحل إمارة أبوظبي.

وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها على انستغرام: “تعتبر هذه الحيتان من أكثر الأنواع البحرية حبا للسفر، كما تتميز بقدرتها على التكيف مع المياه الباردة والدافئة. وعلى الرغم من ندرة مشاهدتها، إلا أنها كثيرا ما تزور مياه الإمارة”.

واضافت الهيئة، إن حيتان الأوركا “لا تشكل تهديد على الإنسان في العادة ولكن نؤكد على ضرورة الحفاظ على مسافة آمنة إذا شاهدتم هذا النوع من الحيتان أو أي من أنواع الحياة الفطرية”.

وانتشر فيديو على انستغرام لصيادين وبالقرب منهم الحيتان القاتلة قبالة سواحل أبوظبي.

وسبق أن شوهدت هذه الحيتان قبل سنتين في ذات المنطقة.

Two rare whales (orcinus orca) spotted off the coast of Abu Dhabi by @EADTweets’ team, indicating the health and quality of the emirate's waters and marine biodiversity. pic.twitter.com/eA9eAwiDSF — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 23, 2021

على الرغم من كون حوت الأوركا يسمى الذي يلقب بـ الحوت القاتل، ينتمي إلى الدلافين – عائلة الدلفينيات – لكنه يعتبر من أشد الحيوانات البحرية المفترسة ضراوة وذكاء في الصيد وهو يتغذى على الحيتان والأسماك والثدييات البحرية الأخرى

يتميز حوت الأوركا بأن لديه أسنان كبيرة وهو من أكبر أنواع الدلافين، ولديه رأس مدبب مستدير يساعد في تحديد الموقع بالصدى echolocation للبحث عن الفرائس والتنقل في منزلها المحيط، ويتراوح طوله بين 23 إلى 32 قدمًا ويصل وزنه أحيانا إلى 6 أطنان.

وكشفت أبحاث علمية أن حوت الأوركا يقلد الأصوات البشرية أحيانا فيما يعرف عنها مكر كبير في الصيد الجماعي مثل قطيع الذئاب.