سائقة الراليات السعودية مها الحملي لأريبيان بزنس: اتقبل التحديات في سبيل تحقيق النجاح

تشارك سائق سباقات الرالي السعودية مها الحملي في “رالي جميل“، أول رالي ملاحي صحراوي مخصص للسيدات في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، بعدما كانت حققت المركز الثالث في النسخة الماضية.

وتأتي الحملي من خلفية بعيدة جداً عن الرياضات الميكانيكية كونها مصممة أزياء انتقلت من قلم كانت تخط به تصاميمها لتمسك بمقود وتسابق الرياح.

وقالت الحملي التي دخلت في غمار منافسات سباقات الراليات عن التحديات التي تواجهها في مقابلة خاصة مع “أريبيان بزنس”: “كمتسابقة سعودية في رياضة السيارات، أواجه التحديات التي تواجه كل من يسعى لتحقيق النجاح والتميز في أي مجال في الحياة. ومن بين هذه التحديات هي الثقافة والتقاليد المحلية، والتي يمكن أن تؤثر على فرصنا في الحصول على الدعم والتدريب اللازمين لتحسين مهاراتنا وتحقيق النجاح في هذا المجال، وأنا أتقبل هذه التحديات في سبيل تحقيق النجاح والتميز.

وأضافت عن انتقالها من عالم الموضة والأزياء إلى السرعة والقيادة: “لا أعتبره ذلك انتقالاً ولكن هي مسيرة حياتي مليئة بالتجارب والخبرات ولابد أن يكون الإنسان منفتحاً على التعلم والتجدد دائماً فتصميم الأزياء من هواياتي المميزة التي أحببتها منذ صغري ومازلت أمارسها حتى الآن ولن أتوقف”.

مها الحملي تشارك للمرة الثانية في رالي جميل

وعن استعداداتها لرالي جميل قالت الحملي: “أتطلع لخوض التجربة مرة أخرى. الرالي مبادرة من عبد اللطيف جميل للسيارات وباخشب لرياضة السيارات، وهذه المبادرة لها تأثير على شخصيتي ودخولي عالم الراليات. واستعدادي مختلف لأن لدي خبرة الآن بعدما خضت التجربة سابقاً. وتركيزي على التدريب والتجهيز واضح اكثر من السنة الماضية التي كانت ترتيباتي مليئة الفضول والتوقعات عن التجربة، والآن أنا أركز اكثر على تقديم الدعم والمساندة للسيدات الآتي ستخوضن التجربة لأول مرة ومشاركتهن خبرتي المتواضعة”.

ورأت أن السائقات العربيات بحاجة إلى المزيد من الدعم والفرص التدريبية لتحقيق الانتصارات. “من خلال برامج التدريب والتحضير، مثل البرنامج التدريبي للتحضير في رالي جميل، يمكن للسائقات العربيات تطوير مهاراتهن وزيادة فرصهن في الفوز بالألقاب”.

واشارت إلى أنها لا تفضل شيئاً على آخر بين قيادة سيارات الرالي وتصميم الأزياء “بالنسبة لي، فإن الهوايتين التي أحبهما هما القيادة والتصميم، وأجد نفسي متميزة في كل منهما. فالقيادة تحفزني على الانجاز والوصول للنهايات، بينما يمنحني التصميم الفرصة للتعبير عن إبداعي وموهبتي الفنية”.

وأعربت الحملي عن أملها بأن يتحقق حلمها بإطلاق خط موضة خاص بالرياضيات. وقالت “لقد وجه أمامي سابقاً سؤال إلى السيد محمد بن سليم رئيس الاتحاد العالمي للسيارات، والذي تحدث عن ضرورة تصميم خاص في السيارات بتناسب مع البنية الجسدية للسيدات وهو ما ألهمني لتصميم بدلات خاصة بالسيدات. وبناءً على هذا، فإنني أتمنى أن أتمكن من الوصول إلى شركات صناعة بدلات المتسابقين لإطلاق خط راق ومحترف وجميل خاص بالسيدات.

يذكر أن رالي جميل للسيدات يقام في نسخته الثانية هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 11 آذار/مارس الحالي، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وسوف يمر الرالي هذه المرة ببعض معالم المملكة العربية السعودية الشهيرة، حيث ينطلق من العلا إلى حائل وانتهاءً بالقصيم.

ويتمحور رالي جميل للسيدات حول اعتماد المهارات الملاحية لعبور المسار أكثر من كونه اختبار للسرعة، عبر بعض المواقع التراثية الجميلة في السعودية، فضلاً عن تمكين المرأة في المملكة.