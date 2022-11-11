الحملة البريطانية تكتمل.. هل تفوز إنجلترا بكأس العالم في قطر؟

بدأ الحديث في إنجلترا عن إمكانية تتويج منتخب الأسود الثلاثة ببطولة كأس العالم الغائبة منذ عام 1966، فور إعلان جاريث ساوثجيت مدرب الفريق عن قائمته في حملة استعادة اللقب. إنجلترا تنافس في المجموعة الثانية بمونديال قطر إلى جانب منتخبات أمريكا وإيران وويلز، حيث تأمل في اقتناص الصدارة من أجل طريق أقل خطورة في الأدوار الإقصائية.

علامات استفهام على اختيار بعض اللاعبين

• كلمات مثل “ساوثجيت”، “ماغواير”، “إنجلترا”، “كأس العالم”، تصدرت محركات البحث في إنجلترا بعد إعلان القائمة المتجهة إلى قطر مباشرة.

• لم يحب الجمهور الإنجليزي استدعاء هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد الذي ارتكب كوارث دفاعية وفنية في مباريات فريقه الأخيرة.

• ساوثجيت كذلك أثار الجدل باستدعاء كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي العائد من الإصابة والذي لم يلعب سوى دقائق معدودة من بداية الموسم.

• قائمة الاستبعاد من البطولة ضمت الكثير من اللاعبين المؤثرين، مثل هندرسون حارس مرمى نوتنغهام فورست، وجادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد. تجدد الأمل ظهور أكثر من لاعب إنجليزي مميز في السنوات الأخيرة، منح الشعب الإنجليزي أملا جديدا في إمكانية استعادة لقب كأس العالم الذي لم يتذوقه سوى مرة واحدة فقط عام 1966.

• إنجلترا وصلت نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا واحتلت المركز الرابع في إنجاز نادر للأسود الثلاثة.

• تحت قيادة جاريث ساوثجيت كادت إنجلترا أن تحصد لقب يورو 2020، لكنها خسرت المباراة النهائية أمام إيطاليا بركلات الترجيح. الأمل يتجدد في عام 2022 مع امتلاك منتخب إنجلترا قائمة مدججة بالنجوم أصحاب الخبرات، وكذلك الشباب.

قائمة إنجلترا للمونديال جاءت كالتالي:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسديل (آرسنال)، نيك بوب (نيوكاسل يونايتد). المدافعون: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، إريك داير (توتنهام)، هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، كونور كوادي (إيفرتون)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كيران تريبييه (نيوكاسل)، كايل ووكر (مانشستر سيتي)، بن وايت (آرسنال)، لوك شاو (مانشستر يونايتد). لاعبو الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول)، كونور كالاغير (تشيلسي)، جودي بيلنغهام (بروسيا دورتموند) ديكلان رايس (وست هام يونايتد)، كالفين فيليبس (مانشستر سيتي)، ماسون ماونت (تشيلسي). المهاجمون: فيل فودين (مانشستر سيتي)، جاك غيريليش (مانشستر سيتي)، هاري