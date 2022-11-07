الحكم فاكوندا تيلو يستعد لمونديال قطر بطرد 10 لاعبين في مباراة واحدة

طرد الحكم الأرجنتيني فاكوندا تيلو 10 لاعبين خلال المباراة النهائية لمسابقة كأس الأبطال في بلاده التي جمعت بين بوكا جونيور ورايسينغ، وانتهت بفوز الأخير 2-2.

وشهدت المباراة الكثير من الأحداث والتطورات مما دفع بالحكم الذي يتحضر للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في ادارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق بعد أقل من أسبوعين، لأن يشهر بطاقته الحمراء عشر مرات.

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022

أحداث المباراة

افتتح بوكال التسجيل عن طريق نوربيرتو في الدقيقة 19

عادل رايسينغ بعد 3 دقائق بواسطة ماتياس روخا

طرد الحكم في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني (90+5) سيباستيان فيا من بوكا، وخوان كاربونيرو من رايسينغ

طرد الحكم آلان فاريلا من بوكا بالطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة من الشوط الاضافي الأول (100)

قبل دقيقتين من انتهاء الشوط الاضافي الثاني (118)، سجل كارلوس ألكاراز هدف الفوز لرايسينغ

طرد الحكم كل من: لويس، كارلوس زامبرانو، دييغو غونزاليس، فرانك فابرا، وداريو بينيديتو من بوكا، وألكاراز، جوناثان غالفان من رايسينغ بعد اشتباكات حصلت بينهم بعد تسجيل الهدف.

من هو فاكوندو تيلو؟

ولد الحكم فاكوندو تيلو في الرابع من أيار/مايو عام 1982في مقاطعة بوينس آيريس

بدأ بمزاولة التحكيم عام 2013

أدار 118 مباراة في الدوري الأرجنتيني

خلال مسيرته أشهر 612 بطاقة صفراء و45 بطاقة حمراء

يحمل الشارة الدولية منذ عام 2019

قاد مباراة الأردن والمغرب في نهائيات كأس العرب عام 2021