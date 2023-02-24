فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السجن 6 سنوات للفنان سعد لمجرد بعد إدانته بالاغتصاب

أصدرت المحكمة الجنائية في باريس حكما بسجن المغني المغربي سعد لمجرد 6 سنوات، بتهمة الاغتصاب.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سعد لمجرد

قضت محكمة الجنايات في باريس، الجمعة، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب شابة فرنسية وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

واستمرت المحكمة في المداولات لسبع ساعات، قالت بعدها إنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب “التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا ب.

وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور، لكن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم.

وكانت رئيسة المحكمة منحت لمجرد صباح اليوم آخر فرصة لإلقاء كلمته، قبل أن تعلق الجلسة لعدة ساعات للتداول في القرار النهائي.

وكرّر لمجرد، في آخر كلمة له أمام المحكمة، أنه “ما يزال مصرّا على أنه لم يغتصب” الشابة (لورا)، موجها شكره للقاضية على الاستماع له.

وكانت قاعة المحاكمة ممتلئة عن آخرها لحظة النطق بالحكم. وكانت “لورا” ووالدتها وزوجة لمجرد غيثة، من بين الحاضرين.

وكان المغني المغربي نفى، الأربعاء والجمعة، أمام المحكمة في باريس، أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية لورا ب. أو أقام علاقة جنسية معها.

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