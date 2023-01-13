قضت محكمة “أولد بيلي” في العاصمة البريطانية لندن، بسجن دينيس ماكغروري مدى الحياة بعد إعادة محاكمته في جريمة اغتصاب وقتل المراهقة جاكلين مونتغمري عام 1975.

وبعد 48 عاماً من افلاته من العقاب لعدم كفاية الأدلة، نجحت التقنيات العلمية الجديد بإثبات أنه القاتل.

ووفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية، فإن المحكمة استعانت لإدانة ماكغروري في الجريمة، بفحص جديد للحمض النووي “دي أن إيه” أكد أنه الفاعل من دون أي شك.

وسيقضي ماكغروري البالغ من العمر 75 عاماً ما تبقى له من عمر خلف أسوار السجن، أو على الأقل 25 عاماً و126 يوماً بحسب نص الحكم.

وتعود الجريمة إلى الثاني من حزيران/يونيو عام 1975 حينما وجدت الفتاة جاكلين موتنغومري (15 عاماً) جثة هامدة في منزلها بمنطقة أزلنغتون شمال لندن.

تقنية جديدة اكتشفت أنه مرتكب الجريمة

وظهر أن الفتاة تعرضت للاغتصاب والطعن في ظهرها وقلبها وعند الحجاب الحاجز، كذلك لف القاتل حبلا حديديا حول عنقها وخنقها به.

لكن القاضي وقتها أغلق القضية بداعي عدم وجود الأدلة الكافية ولم يوجه إدانة للمشتبه فيه، لكن السلطات حينها احتفظت بمسحات مهبلية من جسد الضحية.

وكان القاتل وقتها يبلغ من العمر 28 وكان على علاقة بعمة الفتاة، لكنها هجرته قبل الحادثة بفترة.

وقال القاضي في معرض النطق بالحكم إن المجرم ارتكب جريمته تحت تأثير الكحول وبدافع من الغضب والشهوة.

وأضاف “لقد وضعت جاكي في محنة مروعة وعنيفة ومستمرة في منزلها وهو المكان الذي كان يحق لها أن تشعر فيه بالأمان.. لا بد أنك اعتقدت أنك أفلتت من جرائمك البشعة. لقد أنهيت لها حياتها وحرمتها من كل الأشياء التي كانت تأمل بتحقيقها”.

وتساءل القاضي: “كيف يمكن لأي رجل أن يتسبب بمثل هذا الأذى الجنسي والجسدي لطفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، لم تلحق به أي ضرر؟”.

وأبرز القاضي نتيجة الفحص المخبري عبر تقنية جديدة، أظهرت أن هناك تطابقا بنسبة واحد بالمليار بين الحمض النووي للقاتل مع المسحات المحفوظة.

ولم تستغرق إدانة القاتل من جانب المحلفين سوى 3 ساعات فقط.