الكلاسيكو.. الحكم تغاضى عن طرد فينيسيوس

اتهم جمهور فريق برشلونة الإسباني، الحكم الذي أدار مباراة الكلاسيكو مساء الخميس أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بالتغاضي عن منح نجم الأخير البرازيلي فينيسيوس جونيور بطاقة حمراء.

وشهد اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل على أرض الملكي في استاد سانتيغو برنابيو ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الملك، التحاماً بين فينيسيوس ولاعب برشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ، حيث قام البرازيلي بجر الهولندي من رقبته، قبل أن يبطحه أرضا، في تصرف غاضب من فينيسيوس.

واكتفى الحكم مانويرا مونتيرو بمنح فينيسيوس البطاقة الصفراء، فقام الأخير بصب جام غضبه على الحكم واقترب منه مؤشرا بإصبعه، بينما لم يمنحه الحكم بطاقة ثانية، لمخالفة اعتبرها العديد من جماهير برشلونة، تستحق الطرد من الأساس.

ونشرت محطة إسبانية فيديو يوضح كلام الحكم مع لاعب ريال مدريد إيدير ميليتاو، حول واقعة فينيسيوس خلال اللقاء.

? Munuera Montero admits in a video to Militão that he could have sent off Vinicius for the action with Frenkie de Jong



?️ “Eder, Eder, listen to me. It’s a red, ok?”



?️ “It’s a red, he grabs him by the neck and he throws him to the ground”#LLL

???⚽️pic.twitter.com/HsiQzCTzDH — La Liga Lowdown ???⚽️ (@LaLigaLowdown) March 3, 2023

وبدا أن الحكم يدرك ما حصل، ولكنه “سامح” فينيسيوس بعدم طرده.

وقال الحكم لإيدير، وفقا لموقع “إل ديسمارك” الإسباني: “إيدير استمع لي، لقد أمسك به (فينيسيوس) وبطحه إلى الأرض”.

هذا الفيديو الذي أظهر إدراك الحكم للتصرف العنيف من “فيني”، أثار ضجة بين المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبره البعض دليلا دامغا على “مسامحة” الحكم للاعب البرازيلي، وعدم منحه البطاقة الحمراء، في الدقيقة 24، مما كان سيقلب المباراة رأسا على عقب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو معقل برشلونة يوم 5 نيسان/أبريل المقبل لكن العملاقين سيلتقيان قبل ذلك يوم الأحد 19 آذار/مارس المرحلة 26 من الدوري الإسباني وعلى الكامب نو أيضا.

وجدد برشلونة فوزه على ريال مدريد بعد أن فاز النادي الكتالوني على الميرنغي 3-1 في كانون الثاني/يناير الماضي في الرياض في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبمشاركته في الكلاسيكو بات سيرجيو بوسكيتش لاعب برشلونة أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الكلاسيكو في مختلف المسابقات برصيد 46 مباراة.

وكسر بوسكيتس، الرقم المسجل باسم ليونيل ميسي وسيرجيو راموس برصيد 45 مباراة لكل منهما.