11196 عاماً.. حكم بالسجن على مدير بورصة العملات المشفرة ثودكس

حكمت محكمة تركية على فاروق فاتح أوزر، مدير بورصة العملات المشفرة “ثودكس” (Thodex) التي انهارت في عام 2021 وشقيقه غوفن بالسجن لمدة 11196 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم تشمل الاحتيال.

كما أدانت المحكمة الشقيقين بتهم الاحتيال الخطير، وقيادة منظمة إجرامية، وغسل الأموال.

وبدا فاروق أوزر، الذي ترك المدرسة الثانوية وأسس شركة “ثودكس” في عام 2017 وهرب إلى ألبانيا بعد إفلاسها، غير نادم خلال جلسة الاستماع الأخيرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوزر قوله في المحكمة: “أنا ذكي بما يكفي لقيادة أي مؤسسة على وجه الأرض.. هذا واضح في هذه الشركة التي أسستها عندما كان عمري 22 عاماً. لم أكن لأتصرف بطريقة عشوائية لو كانت هذه منظمة إجرامية”.

المبلغ الإجمالي للخسائر التي تكبّدها المستثمرون عندما انهارت “ثوديكس” ما يزال غير واضح. وتقدّر لائحة الاتهام التي قدّمها المدّعي العام تلك الأموال عند 356 مليون ليرة (13 مليون دولار)، لكن وسائل الإعلام التركية ذكرت أرقاماً تناهز 2 مليار دولار.

وقدرت دراسة أجرتها “تشين أناليسيز”(Chainasis) قيمة العملة المشفرة المفقودة في “ثوديكس” بمبلغ 2.6 مليار دولار. وتسلمت تركيا أوزر من ألبانيا في وقت سابق من هذا العام بعد مطاردات قانونية طويلة.