الحفر العربية تبني منصة بحرية لأرامكو بـ 650 مليون ريال

أعلنت شركة الحفر العربية في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع عقد جديد مع “أرامكو السعودية” مدته 5 سنوات لمنصة حفر بحرية واحدة، وتزيد قيمة العقد عن 650 مليون ريال سعودي.

وستقوم شركة الحفر العربية بتوفير منصة حفر بحرية بكامل طاقمها ومعداتها المصاحبة للقيام بأعمال حفر الآبار وتوفير الخدمات اللازمة في حقول المملكة البحرية ومن المتوقع أن يسري العقد في الربع الثالث من السنة المالية 2023، ويستمر لمدة 5 سنوات.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد من خلال زيادة إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2023.