السعودية تحذر من الحزام الناري.. العلاج والأعراض ونصائح الوقاية

جددت وزارة الصحة السعودية، تحذيرها من مرض “الحزام الناري”، وأوضحت طرق الوقاية منه، وعلاقته بالتقدم في العمر.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان، الأربعاء، إن فيروس الحزام الناري موجود في أكثر من 90% من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين لم يتم تطعيمهم من قبل ضد فيروس جدري الماء، مشيرة إلى أن واحدا من كل 3 في هذا العمر، يصاب بالحزام الناري خلال حياته.

هل تعرف أن فيروس الحزام الناري يكمن في أكثر من 90% من البالغين فوق عمر الخمسين ممن لم يتلقوا سابقًا لقاح فيروس الجدري المائي؟ pic.twitter.com/xie0GJcNHc — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 26, 2023

ما هو مرض الحزام الناري؟

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إن الحزام الناري عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي العنقز) بعد الإصابة به سابقا، حيث إن الفيروس يظل كامنا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ.

متى قد يعود نشاط الحزام الناري؟

وأشارت إلى متى يعود نشاط الفيروس، وذلك عند التعرض لعوامل تضعف الجهاز المناعي وتعيد نشاط الفيروس مثل:

التقدم في العمر، حيث كلما تقدم الشخص في العمر، زادت فرص إصابته بمرض الحزام الناري، حيث ينشط الفيروس الكامن في الأعصاب عند ضعف الجهاز المناعي.

الأمراض المزمنة، حيث تزيد الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السرطان ومرض السكري، من خطر الإصابة بمرض الحزام الناري.

الأمراض المناعية

ما هي أعراض مرض الحزام الناري؟

وحسب الأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية، يعرف مرض “الحزام الناري”، بأنه هو عدوى فيروسية يسببه فيروس الهربس زوستر، والذي يسبب أعراضًا شديدة من الحكة والألم والحرقان على شكل طوق أو حزام حول الجسم.

كما يتميز الهربس النطاقي بظهور طفح جلدي مؤلم يتكون من فقاعات مملوءة بالسوائل على الجلد، وعادةً يحدث في منطقة معينة من الجسم تمتد على شكل حزام أو طوق.

تشمل أعراض مرض الحزام الناري ما يلي:

طفح جلدي مؤلم، يشبه البثور، يظهر على جانب واحد من الجسم فقط.

ألم أو حكة في المنطقة المصابة.

حمى.

صداع.

تعب.

علاج الحزام الناري

يمكن علاج مرض الحزام الناري باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات، والتي تساعد على تقليل الألم والالتهابات وتسريع الشفاء، وذلك حسب الأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية.

نصائح للوقاية من الحزام الناري

يمكن الوقاية من مرض الحزام الناري من خلال الحصول على لقاح “الحزام الناري”.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت توّفر اللقاح الذي يقلل فرص الإصابة بمرض الحزام الناري، الذي يؤخذ كجرعتين يفصل بينهما ما بين شهرين إلى 6 أشهر.

ويعد اللقاح المتوفر حاليًا بمراكز الوزارة للرعاية الأولية، أحد أفضل معايير الوقاية للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بالحزام الناري عند البالغين وتقليل الاصابة بالمضاعفات لدى المصابين بالمرض.

وينصح الأطباء المتخصصون في الأمراض المعدية، كبار السن بعدة نصائح أخرى للوقاية من مرض الحزام الناري تشمل:

تجنب التدخين، حيث يمكن أن يؤدي التدخين إلى ضعف الجهاز المناعي.

اتباع نظام غذائي صحي، حيث يساعد النظام الغذائي الصحي على تعزيز جهاز المناعة.

ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تساعد الرياضة على تعزيز جهاز المناعة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث يساعد النوم على تجديد طاقة الجسم وتعزيز جهاز المناعة.

ختامًا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الحزام الناري، مثل التقدم في العمر أو الإصابة بأمراض مزمنة، أن يتحدثوا مع الطبيب حول إمكانية الحصول على لقاح “الحزام الناري”.