بدأت وزارة الحرس الوطني السعودية، اليوم الأحد، في استقبال طلبات التقديم بالخدمة العسكرية للثانوي والدبلوم وذلك عن طريق بوابة التوظيف الإلكترونية أو موقع التجنيد الموحد للوزارة.

وأعلن الحرس الوطني عن فتح باب التجنيد لوظائف عسكرية للرجال الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحاملي مؤهل الدبلوم، وذلك للتعيين والالتحاق بالقطاع العسكري، بمختلف المدن والمناطق بالمملكة العربية السعودية، كما يمكن الحصول على رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1444، بالإضافة إلى إرفاق شروط القبول في وظائف الحرس الوطني العسكرية.

ومن المقرر أن تستمر بوابة التوظيف في استقبال طلبات التقديم خلال الفترة من اليوم الأحد 12 مارس/آذار 2023 الموافق 20 شعبان 1444هـ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يستمر التسجيل متاحاً حتى يوم الخميس المقبل 16 مارس/آذار 2023، الموافق 24 شعبان 1444هـ الساعة الثانية ظهراً.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20هـ حتى يوم الخميس 1444/8/24هـ، للوظائف العسكرية (تجنيد-رجال) والموضحة أدناه.



رابط التسجيل:https://t.co/TnNcCzsjXO pic.twitter.com/Jd0gmUoFVc — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 8, 2023

معايير للقبول

قال الحرس الوطني إنه بعد انتهاء المتقدم من التسجيل في بوابة التوظيف، وتعبئة كافة البيانات المطلوبة بنجاح، فهذا لا يعني القبول في الحرس الوطني 1444، وإنما يخضع المتقدم لمعايير القبول، والمُفاضلة التي تم اعتمادها من جانب الوزارة، وسيتم تعيين المقبولين على الدرجات العسكرية، في وظائف وكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي.

شروط القبول

أن يكون مواطن سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من نشأ مع والده خلال خدمته للدولة خارج المملكة، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 40 عاماً، كما يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف والأمانة، وعدم سبق التعيين في وظيفة خاضعة للنظام العسكري، ولا يكون موظفاً بأي جهة حكومية.

رابط التسجيل:

https://jobs.sang.gov.sa/#/announcement