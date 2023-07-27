أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن تغير المناخ أمر مرعب، وبدأت تظهر ملامحه، مشيراً إلى أن عصر الاحتباس الحراري انتهى، وبدأ “عصر الغليان”، بعد تأكيد المؤسسة الأممية أن يوليو (تموز) الجاري هو الأكثر سخونة على الإطلاق.

وقال غوتيريش إن “تغير المناخ أمر مرعب وهذه مجرد البداية، وانتهى عصر الاحتباس الحراري، ووصل عصر الغليان العالمي، والبشر هم المسؤولون عن هذا الوضع بالنسبة للعلماء”.



وأكد غوتيريش، “نحتاج التزام البلدان المتقدمة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن من عام 2040”.

ورجّحت الأمم المتحدة الخميس، أن يكون يوليو (تموز) الجاري أكثر الشهور المسجّلة سخونة على الإطلاق، في وقت تجتاح موجات الحرّ مساحات شاسعة من الكوكب.



وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس “من المرجّح جدًا أن يكون يوليو (تموز) 2023 أكثر الشهور المسجّلة سخونة على الإطلاق”.



و بحسب ما نشره موقع “24” أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخراً منشورات رسمية حول الحاجة إلى البحث في التدخلات المناخية، من أجل الحد من الاحتباس الحراري.

وهذا لا يغير من شروط والتزامات خفض الانبعاثات، لكنه يعتبر بمثابة إقرار من الحكومات بأن تقويم الخيارات بهدف تحسين سلامة المناخ، لم يعد في الإمكان تجاهله.

6 سنوات فقط! ساعة المناخ تحذر.. هذا ما تبقى من الوقت لإنقاذ الأرض.. فهل سينجح العالم في هذه المهمة؟#فيديو24



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