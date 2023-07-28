الحرارة المرتفعة تلهب مبيعات المكيفات في العالم

أدت درجات الحرارة الحارقة في الصيف إلى قفزة كبيرة في مبيعات مكيفات الهواء لتصل إلى مستويات عالية في الولايات المتحدة، مما يضيف مليارات الدولارات إلى ميزانية الشركات التي تتطلع بالفعل إلى تحقيق أرباح قياسية بعد اللوائح المواتية الجديدة، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

سجلت شركة “كاريير جلوبال”، ثاني أكبر شركة أمريكية لأجهزة التدفئة والتبريد من حيث القيمة السوقية، إيرادات قياسية بلغت 6 مليارات دولار في نتائج الربع الثاني، مما دفعها إلى رفع توقعات أرباح العام بأكمله. كما عززت شركة “لينوكس انترناشيونال” أداءها بعد أن حققت الشركة أفضل مبيعات بلغت 1.4 مليار دولار. وتتجه 3 من أكبر 5 شركات مصنعة لأجهزة التكييف إلى تحقيق ربع قياسي.

ولا تعكس الأرباح البارزة حتى الآن موجات الحر التي غطت نصف الكرة الشمالي. وقد شهد الربع الثاني البارد نسبياً انخفاضاً في الطلب دون المستويات المتوقعة، ولكن الإيرادات ارتفعت حيث دفعت اللوائح الأمريكية الجديدة المستهلكين إلى شراء وحدات أكثر كفاءة ولكن أكثر تكلفة. ويمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى زيادة أرباح النصف الثاني.

وإضافة إلى اللوائح التنظيمية الجديدة المواتية، من المفترض أن تؤدي الحرارة الشديدة التي تلهب الولايات المتحدة وأوروبا إلى زيادة الطلب على وحدات التبريد الجديدة في النصف الثاني من العام.

ورجح ريان ميركل، المحلل في شركة “وليام بلير اند كو”، أن تنمو المبيعات في الربع الثالث فوق المستويات المرتفعة بالفعل، حيث من المقرر أن تحقق شركات “كاريير” و”لينوكس انترناشيونال” و”إيون انك” و”تراين تكنولوجيز” و”بايجر ريف ايه بي” مبيعات قياسية.

وارتفع مؤشر HVAC ، الذي يتتبع مصنعي معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بنسبة 20% منذ بداية حزيران / يونيو ويقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، مقارنة مع ارتفاع مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.