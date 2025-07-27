الحرائق تجتاح اليونان وتركيا ودول البلقان

طلبت اليونان طائرات إطفاء إضافية من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي نظرًا لحجم الحرائق التي تُكافح حاليًا مع امتداد ألسنة اللهب لغابات واسعة النطاق ومدمرة شملت اجتياح النيران لمناطق في العاصمة أثينا، وسط موجة حر شديدة حيث وصلت درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية فيما سجلت تركيا حرارة قياسية بلغت في سيلوبي جنوب شرق البلاد الجمعة 50.5 درجة مئوية. واجتاح حريق غابات هائل ضاحية شمال أثينا، وتحديدًا كريونيري، مما أجبر السكان على الإخلاء. واشتعلت النيران في المنازل، و خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحدها، اندلع 52 حريق غابات جديد في جميع أنحاء اليونان. وخارج أثينا، تستعر حرائق كبيرة في جزر كريت وكيثيرا وإيفيا، بالإضافة إلى منطقة ميسينيا في البر الرئيسي الجنوبي الغربي. وجرى نشر مئات من رجال الإطفاء، وعدد كبير من سيارات الإطفاء، والعديد من طائرات الإطفاء والمروحيات. وتُعيق الظروف الجافة والعاصفة جهود مكافحة الحرائق بشدة، ومن المتوقع أن تستمر، مما يزيد الوضع صعوبة. ويُعدّ خطر انتشار الحرائق السريع كبيرًا جدًا. وأدت موجة الحر بالفعل إلى إغلاق مؤقت للأكروبوليس في أثينا، وتطبيق قواعد صارمة للعاملين في الهواء الطلق لتجنب الإجهاد الحراري. رغم أن حرائق الغابات أصبحت أمرًا شائعًا في اليونان إلا أنها أصبحت أكثر تدميرًا بسبب تغير المناخ. تُشدّد السلطات على عدم القدرة على التنبؤ بحرائق الغابات وخطورتها، وتحثّ الناس على الإبلاغ عن الحرائق لخدمات الطوارئ واتباع النصائح الرسمية.

تركيا والبلقان وإيطاليا

لا تقتصر موجة الحر وحرائق الغابات على اليونان؛ إذ تشهد دول أوروبية أخرى مثل تركيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وكرواتيا وصربيا وإيطاليا (وخاصة صقلية) أيضًا درجات حرارة قصوى وتكافح حرائق الغابات الخاصة بها، مما يسلط الضوء على أزمة إقليمية أوسع نطاقًا.