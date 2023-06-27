الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم

ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات أحد مشاعر نسك الحج، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة”.



مشهد النفرة والجموع المليونية حيث تقارب أعداد الحجاج الـمليوني حاج، تسلك مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج.



تعد طرق المشاة بحسب “وكالة الأنباء السعودية” في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلو متراً، أطول ممر مشاة في العالم ، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.



وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا