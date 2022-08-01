الحبوب الأوكرانية تغادر أوديسا باتجاه طرابلس

غادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية، ميناء أوديسا الأوكراني واتجهت نحو لبنان، وذلك ضمن اتفاق تصدير الحبوب الذي وقّعته أوكرانيا وروسيا باشراف الأمم المتحدة ووتركيا.

ووفقاً لبيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب) عن وزارة الدفاع التركية، فإن السفينة “رازوني” التي تحمل علم سيراليون غادرت الميناء الأوكراني محملة بـ26 ألف طن من الذرة، باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان، على أن تتوقف في اسطنبول لتتفتيشها قبل متابعها نحو وجهتها النهائية.

Prevent world famine together with @UN, @EU_Commission, #G7. The first ship left the Odesa port since 24.02.2022 pic.twitter.com/Nin8nSV8LM — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 1, 2022

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، والذي يتابع عملية تصدير الحبوب الأوكرانية، بموجب الاتفاق الموقع بين أوكرانيا وروسيا بوساطة تركية ورعاية الأمم المتحدة، إن السفينة تحمل 26 ألف طن من الذرة، ومن المتوقع أن تصل المياه التركية، الثلاثاء.

بدوره لفت وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، إلى أن السفينة غادرت ميناء أوديسا في الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وكتب على تويتر “غادرت أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي الميناء. بفضل دعم جميع البلدان الشريكة لنا والأمم المتحدة، تمكنا من التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في إسطنبول”.

وأضاف: من المهم بالنسبة لنا أن نكون أحد الضامنين لأمن الغذاء.