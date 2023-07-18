خلف الحبتور ينفي رغبته في شراء الزمالك ومرتضى منصور يوضح

أكد رجل الأعمال الإماراتي الشهير خلف أحمد الحبتور عدم رغبته في شراء نادي الزمالك المصري العريق وأكد رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في وقت سابق عدم صحة هذه الأنباء.

وقال الحبتور في تغريدة عبر تويتر مساء أمس الإثنين “لاحظتُ في الآونة الأخير تداول أخبار في مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقدمي بطلب شراء نادي الزمالك المصري، ولاحظتُ أيضاً ان هذه الأخبار انتشرت بشكلٍ واسع جداً، ويتم تحديثها وترويجها بشكل متصاعد ومستمر، الأمر الذي جعلني ملزمٌ لتوضيح ذلك لجميع المهتمين”.

لاحظتُ في الآونة الأخير تداول أخبار في مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقدمي بطلب شراء نادي الزمالك المصري، ولاحظتُ ايضاً ان هذه الأخبار انتشرت بشكلٍ واسع جداً، ويتم تحديثها وترويجها بشكل متصاعد ومستمر، الأمر الذي جعلني ملزمٌ لتوضيح ذلك لجميع المهتمين..

بداية فاني أكن كل… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) July 17, 2023

وأوضح “بداية فإني أكن كل احترام وحب وتقدير لجمهورية مصر العربية، وحكومتها وجميع مؤسساتها، وشعبها الطيب، وأحب ايضاً الرياضة والرياضيين، ولست منحازاً او متعصباً لأي نادي دوناً عن الآخر، لكني لا أنوي شراء نادي الزمالك، ولم اتقدم بأي طلب من هذا النوع، بل ولا أنوي شراء أي نادي رياضي في أي مكان آخر في العالم، لأنه وبكل بساطة فإن كرة القدم ليست من أولوياتي ولا اهتماماتي، ولا أدعي اني خبير بخباياها ومتمكن من تطويرها، وأنا كرجل اعمال ومستثمر لا أفضل أبداً الاستثمار إلا في المجالات التي أعشقها وأرغب بها، والتي امتلك القدرة على تنميتها وتطويرها ورفع كفاءاتها”.

وأضاف “شخصياً أحب الرياضة، ومغرم بلعبة التنس الأرضي، وقمت بتنظيم ورعاية بطولات عالمية في هذه اللعبة التي ما زلت احرص على ممارستها، أما علاقتي بكرة القدم فهي علاقة سطحية جداً، لذا فلا يوجد حالياً ما يجعلني أفكر في دخول عالم الاستثمار في مجال كرة القدم، فهذا عالم له أهله ومستثمروه وخبرائه الذين يفقهون فيه أكثر مني”.

وختم “أحب ان انوه انه تربطني علاقة طيبة وجيدة بالمسؤولين في العديد من الاندية المصرية من بينها الزمالك والأهلي وبقية الأندية، وسأظل محافظاً على هذه العلاقة الطيبة دائماً وأبداً، واشكر كل من تواصل واهتم ونشر هذا الخبر سواء بحسن نية او من محبتهم وحسن ظنهم بي.. والله ولي التوفيق”.

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور على عدم صحة الأنباء الواردة حول رغبة الحبتور شراء نادي الزمالك، وقال مرتضى منصور في تصريحات صحافية بحسب موقع “القاهرة 24” إن “كل ما أثير في الساعات الأخيرة عن رغبة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في شراء نادي الزمالك عار تماماً من الصحة”.

وأضاف أن “الحبتور صديق شخصي لي منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يبد رغبته في شراء النادي، ولا يقدم أي مساعدات مادية للنادي فالعلاقة بينا علاقة صداقة”.

وجاء ذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام أنباء تفيد بأن خلف الحبتور، الذي يدير بعض الاستثمارات في مصر، يرغب في شراء نادي الزمالك العريق.