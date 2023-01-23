الحبتور يتطلع إلى استثمارات عقارية بقيمة 3 مليارات دولار في 2023

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إنه يسعى لاستثمار 3 مليارات دولار في القطاع العقار خلال 2023 ويتطلع نحو أوروبا الوسطى لتوسيع لتوسيع إمبراطوريتها العقارية والفندقية.

وأشار الحبتور خلال لقاء مع “بلومبيرغ” أن الشركة قد تبحث عن فرص للاستثمار في بودابست وسلوفاكيا بعد أن أصبحت لندن “صعبة بعض الشيء”.

وقال الحبتور، الذي يرأس مجلس إدارة شركة الحبتور، إن أعماله التجارية ازدهرت بعد تعامل دبي بنجاح مع جائحة فيروس كورونا. حيث باتت الإمارة وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن مكان لتوظيف ثرواتهم.

كما ساهم التحوّل المذهل في سوق العقارات بالإمارة في تحطيم المركز المالي رقماً قياسياً يمتد لعقد كامل من حيث إجمالي مبيعات المنازل، كما صعدت الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة. لتخالف بذلك الاتجاه السائد في معظم أنحاء العالم، حيث انخفضت القيم إلى حد كبير وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية القاتمة.

وأوضح أن مشتري المنازل من آسيا والدول العربية أكثر من الأوروبيين، وأن المستثمرين الروس ليسوا المحرك الوحيد للازدهار العقاري في دبي.

وكشف الحبتور، الذي تمتلك مجموعته عدة فنادق في الإمارات بما في ذلك فندق “والدورف أستوريا” في نخلة جميرا، أنه أرجأ خطط الطرح العام الأولي للمجموعة لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، لأنه يريد الكشف عن ميزانية الشركة وهي “في أقوى حالاتها”.

تشهد دبي طفرة في الاكتتابات العامة الأولية في ظل قيام الحكومة ببيع حصصها في شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك مرافق الكهرباء والمياه الرئيسية وشركة “سالك” لخدمات الطرق.