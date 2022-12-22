الحاصلة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي تقود حملة حقوقية ضد سفير إيران السابق بالأمم المتحدة.

في ضربة جديدة ضد جامعة أوبرلين الواقعة في ولاية أوهايو الأمريكية، انتقدت الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي تستر الجامعة عن الجرائم ضد الإنسانية المتهم بها أستاذ الدراسات الإسلامية الإيراني محمد جعفر محلاتي.

من هو المحلاتي؟

شغل المحلاتي منصب سفير النظام الإيراني لدى الأمم المتحدة بين عامي 1987 و 1989.

اتهم بالدعوة إلى تدمير إسرائيل، والجهاد العالمي ضد الدولة اليهودية، كما شن حملة مكثفة في الأمم المتحدة لاضطهاد الأقلية الدينية المسالمة، البهائية، في إيران.

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اتهامات بارتكاب جرائم قتل جماعي

قررت منظمة العفو الدولية وخبراء قانونيون دوليون بارزون أن المحلاتي تستر على جريمة القتل الجماعي التي ارتكبتها جمهورية إيران الإسلامية ضد السجناء السياسيين والمعارضين في عام 1988.

تستر على جريمة القتل الجماعي التي ارتكبتها ضد السجناء السياسيين والمعارضين في عام 1988. تشير التقديرات إلى أن النظام الديني، بما في ذلك رئيسه الحالي إبراهيم رئيسي، أعدم ما لا يقل عن 5000 سجين إيراني بريء.

رسالة العبادي إلى جامعة أوبرلين

وجهت عبادي وآخرون رسالة إلى رئيسة كلية أوبرلين كارمن تويلي أمبار، قالوا فيها:

“إن التحقيق الذي أجرته كلية أوبرلين ، ونتائجه الغريبة بأن السيد محلاتي لم يكن على علم بعمليات القتل، تقودنا إلى استنتاج أن التحقيق كان تمرينًا على إخفاء الحقائق وليس محاولة للوصول إلى الحقيقة”.

، ونتائجه الغريبة بأن السيد لم يكن على علم بعمليات القتل، تقودنا إلى استنتاج أن التحقيق كان تمرينًا على إخفاء الحقائق وليس محاولة للوصول إلى الحقيقة”. طالبت الرسالة، “أن تفوض أوبرلين طرفًا ثالثًا لإجراء تحقيق شفاف في الادعاءات الموجهة ضد محلاتي “.

طرفًا ثالثًا لإجراء تحقيق شفاف في الادعاءات الموجهة ضد “. “التحقيق الذي أجرته أوبرلين كان تحقيقًا سريًا، ولم يتم التحدث فيه مع أي خبير أو أحد الضحايا حول هذه القضية”.

“المئات من عائلات ضحايا مذبحة عام 1988 لفتت انتباهكم إلى خلفية السيد محلاتي في خطاب تم إرساله للكلية في أكتوبر 2020، وفي مراسلات لاحقة، لكن أوبرلين لم تتخذ أي إجراء ذي مصداقية في هذا الصدد، ونحن نكتب لنضم صوتنا إلى أصواتهم، ونسعى إلى تحقيق محايد ومستقل”.

“بذل محلاتي جهودًا كبيرة لإنكار عمليات القتل وتصويرها على أنها دعاية أجنبية”.

خلصت الرسالة الموجهة إلى أوبرلين إلى أن المحلاتي كان على علم أو كان ينبغي أن يعرف بجرائم القتل التي وقعت في عام 1988، وحتى لو لم يكن يعلم (وهو سيناريو غير مرجح للغاية) بحسب الرسالة، فإن شخصا في منصبه كان سيحقق في عمليات القتل ويعلمها. وهكذا ، فإن أكاذيب المحلاتي للأمم المتحدة بشأن عمليات القتل تكشف عن نية لتضليل الرأي العالم بشأن عمليات القتل في محاولة للمساعدة في التستر عليها.

ومن المرجح أن يؤدي وجود الحائزة على جائزة نوبل للسلام عبادي ضمن الموقعين على الرسالة إلى زيادة الضغط على إدارة كلية أوبرلين لمواجهة الفضيحة المتزايدة المحيطة بمحلاتي.

حملات لنشطاء حقوقيين ضد محلاتي

بدأ نشطاء إيرانيون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان حملة حقوقية ضد محمد جعفر محلاتي، وتقول لودان بازركان، وهي ناشطة إيرانية أمريكية في مجال حقوق الإنسان تقود حملة شعبية لإقالة المحلاتي من منصبه:

“إن النظام الإيراني بدأ موجة جديدة من القمع والإعدامات، على غرار تلك الموجودة في الثمانينيات، جمهورية إيران تستخدم نفس كتاب اللعب الذي استخدمه المحلاتي لاتهام المواطنين الساخطين بأنهم محاربون، ويشنون حربًا على الله) “.

وتضيف بازركان، التي قُتل شقيقها بيجان خلال مذبحة عام 1988،:

“من أجل حماية المحلاتي، المدافع عن النظام الإيراني، تعمل كلية أوبرلين كشريك في قمع جيل جديد من الإيرانيين ومسؤولة عن تعذيبهم واغتصابهم وإعدامهم أمام العامة.. رسالة أوبرلين إلى المسؤولين الإيرانيين هي أنه لا توجد عواقب للاستبداد والظلم، ويمكنهم إعادة اكتشاف أنفسهم كأساتذة للسلام والصداقة”.

رد جامعة أوبرلين

لم ترد أوبرلين على الرسالة الموجهة لها من عبيدي بعد، كما انها لم ترد على رسائل سابقة وجهها له ناشطون حقوقيون ووسائل إعلام أمريكية وعربية، وكل ما قالته بخصوص محلاتي، هو إنه ظل صامتًا بشأن الاحتجاجات المستمرة في إيران ضد النظام بعد قتل الناشطة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا.

رد محلاتي

كان المحلاتي قد قال ردًا على الاتهامات التي وجهت إليه إبان عمله في الأمم المتحدة: “المواقف الرسمية التي اتخذتها رسمياً في الأمم المتحدة خلال الفترة التي خدمتها فيها لا تعكس آرائي الشخصية.. من المهم أن نلاحظ أن المتهمين لم يعثروا على تصريح واحد مني يتفق عن بعد مع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”.