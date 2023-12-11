الحاجة إلى الدعم القانوني لمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه

نبذة للتعريف بمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه

أُعتُبر احتجاز الكربون وتخزينه في الماضي موضوعًا مثيرًا للجدل وهاماً للعديد من المناقشات بين المتخصصين في مجال التغير المناخي، ولكن تتطلب الطموحات المتعلقة بالوصول الي ـ1.5 أو 2 درجة مئوية المطروحة في اتفاقية باريس إلى أن يتم النظر في كل الحلول معًا وعدم إقصاء أيٍ منها إن كانت قادرة على المساهمة بأي شكل في حل الازمة المناخية. فمن الواضح أن هذا المفهوم قد أصبح مع الوقت اكثر قبولًا على نطاقٍ أوسع نسبيًا باعتباره وسيلة تقنية تمكِّن العديد من الصناعات من اتخاذ خطوات جادة نحو الحد من تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة(Greenhouse Gas Emissions) الناتجة عن عملياتها ونشاطاتها.

وقد يتم وصف مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(CCS) من قبل بعض المتخصصين فنيًا على أنها ليست تكنولوجية تقنية واحدة، ولكنها نظام تكنولوجي به عناصر تقنية مختلفة، حيث إن التقنية الخاصة بالاحتجاز تختلف عن تقنية النقل وتختلف عن تقنية التخزين، وجميعهم لديهم ما يخصهم من صعوبات. وعلى حد علمي وقراءتي في الموضوع فكل تقنية مثبتة على حدى، والتحدي هو تنفيذ جميع عناصر النظام التكنولوجي في مكان ما وإثباتها تقنيًا كوحدة واحدة متكاملة.

لقد كان احتجاز الكربون وتخزينه موجودًا منذ عقود، بل صورة من صوره إنه يُستخدم في بعض الأحيان كتقنية لاستخلاص النفط المعزز، لكن عدد المشاريع العاملة في هذا المجال في جميع أنحاء العالم ليست وفيرة. ومع ذلك، فمن المؤكد أن عدد مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه قيد التطوير قد زاد في السنوات القليلة الماضية رغم ارتفاع تكاليف التطوير، حيث شهدنا كيانات خاصة تقود جهودًا لتطوير مشاريع جديدة، ولكن من غير المرجح تمامًا دفع انتشار تنفيذ مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه دون دعم حكومي من الدول المهتمة.

مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (Carbon Capture and Storage) بمؤتمر الاطراف للمناخ COP28

ومن الموضوعات الهامة التي يتم مناقشتها في مؤتمر الاطراف للمناخ COP28 الجاري هو ما إذا كانت الدول المشاركة ستوافق على التخلص من الوقود الأحفوري مع مراعاة أن بعض من الدول المشاركة تعتمد اقتصاديا بشكلٍ هائل على صناعات الوقود الأحفوري، وبالتالي قد يؤثر التخلص التام أو التدريجي للوقود الأحفوري تأثيرًا سليبًا وجسيمًا على اقتصاد هذه الدول.

إن لقطاعات النفط والغاز دور رئيسي في قضية تغير المناخ، ومن الطبيعي أن تميل الدول التي لديها اقتصاد يعتمد بشكل جوهري على صناعات النفط والغاز إلى دعم الاتجاه نحو تطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) للتخفيف من تآثيرها.

وعلى الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن تستفيد قطاعات صناعة النفط والغاز فقط من هذه التكنولوجيا، وقد تستفيد الصناعات الأخرى أيضًا من تطوير أو الاشتراك في مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) حيث إن مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) تُعد مهمة أيضًا لصناعات كثيرة أخرى مثل البتروكيماويات والهيدروجين والتطبيقات الصناعية التي يصعب خفض الانبعاثات فيها في الوقت الحالي على الأقل، وبالتالي يكون ذلك أكثر فعالية – وإن كان غير كافٍ – حيث يساهم في الحل بشكل أو بآخر.

ويجوز بالنسبة للمشاريع الصناعية المختلفة أن تستفيد من احتجاز الكربون وتخزينه، ولكن في هذه الحالة يكون أوقع أن تتكتل تلك المشاريع بشكل يسمح لها من الاستفادة من بنية أساسية موحدة لنظام النقل والتخزين، وذلك هو التصور الوارد في التشريع البريطاني.

من معوقات انتشار تنفيذ مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (Carbon Capture and Storage)

تُعد تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)حديثةً نسبيًا في تنفيذها بشكل مجمع بأحمال هائلة، وبالتالي تتطلب اعتبارات محددة في التصميم والتنفيذ لكل مشروع على حدى، فمن غير المتصور أن يتم تطبيق نفس التصاميم والحلول على أي مشروع من مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(CCS) بشكلٍ عام دون النظر لاعتبارات كل مشروع على حدى .

ويجب أن تكون للدولة سياسة عامة لتشجيع الاستثمار بمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ولكن كيف يكون احتجاز الكربون وتخزينه استثمارًا؟ ويأتي الرد على هذا السؤال في أهم الموضوعات التي تثار في النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي وهي تسعير الكربون – أو بشكل أدق – القيمة الاقتصادية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتي لابد من أن تأخذ في عين الاعتبار قيمة تكلفة الاستمرار في الوضع الحالي بالنسبة للدولة.

وتصدر كل دولة تقارير المساهمات المحددة وطنيًا (Nationally Determined Contributions – NDCs) كل خمس سنوات والتي تحدد التعهدات المناخية وخطط عمل يتعين على الدولة تطويرها بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى إلى 1.5 درجة مئوية، وقد شملت كثير من الدول مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(CCS) ضمن خططها للتخفيف من آثار تغير المناخ بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة، ومن تلك الدول مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق وإيران والصين وملاوي ومنغوليا والنرويج وجنوب أفريقيا.

فإن وضع نظام تشريعي يعالج مسئولية أطراف المشروع المختلفة في المراحل المختلفة من المشروع عند تسرب الكربون أو التأثير السلبى على التربة أو غير ذلك من الحالات التي مازالت قد تعتبر بقدرٍ كبير مجهولة والتي قد تؤثر على قدرة الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة من احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، مع العلم أنه لا يجب التعامل مع العناصر المذكورة أعلاه على أنها على سبيل الحصر؛ بل هي من أهم المعوقات التي يجب النظر إليها من وجهة النظر القانونية. ومن ثم، فمن الأهمية للتمكين من انتشار مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(CCS) أن يكون هناك إطار تشريعي يخضع له القائمين على المشاريع.

وفقًا لموقع الإنترنت الخاص بـGlobal CCS Institute، فإننا نشهد الآن تصاعدًا سريعًا في تطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(CCS) الجديدة وذلك نتيجة التطورات التشريعية وإصدار سياسات التشجيع لإقامة تلك المشاريع على الأخص في أوروبا ودول شمال القارة الأمريكية بزيادة عدد المشاريع عن السنة السابقة بنسبة 48% متمثلةً في 198 مشروع جديد، وبالتالي يصبح عدد المشاريع 41 مشروع في مرحلة التشغيل و26 مشروع في مرحلة الإنشاء و325 مشروع في مراحل التطوير الأولية، حيث تحتل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا والصين وأستراليا المرتبة الأولى بالنسبة لعدد مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS).

أبرز العناصر القانونية التي يجب التعامل معها:

تحديد صور وأنظمة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) الملائمة للدولة حيث إن المشاريع تشترك في المكونات الأساسية ولكن هناك نماذج تنظيمية مختلفة ظهرت في الآونة الأخيرة لبعض التطبيقات المختلفة لإقامة مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) مثل ذلك النظام المطبق بالمملكة المتحدة، حيث يقوم مستثمر بإقامة البنية الأساسية وشبكات الربط الخاصة بنقل الكربون والتعامل مع مصنعين يقومون باستخدام الشبكة – بمقابل – لنقل الكربون المحتجز في مصانعهم إلى المخزن وتدعم الحكومة هذه المنظومة.

وبناءً على التطبيقات المرغوبة، يجب على الدولة المهتمة بإقامة مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) على أراضيها أن تحدد أولاً ما إذا كان يكفى إجراء تعديلات طفيفة في تشريعاتها القائمة للسماح بإقامة تلك المشاريع بشكل مطمئن للقائمين بها وإزالة المعوقات على سبيل المثال، وبالفعل فإن بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت تشريعات مع قانون خفض التضخم(Inflation Reduction Act) الذي يضمن مميزات ضريبية(Tax Credit) لمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(CCS) ، وتهدف هذه المميزات الضريبية إلى المساهمة في سد الفجوة في التكاليف الرأسمالية الباهظة لاقامة المشروع، أم من الضروري إدخال تعديلات جوهرية أو إصدار تشريع خاص حيث إن الأنظمة القانونية تختلف كما هو الحال في استراليا. ومن أحدث الدول التي أصدرت تشريعات تنظم مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(CCS) هما إندونيسيا وماليزيا.

تحديد جهة مختصة – سواء جهة قائمة أو جهة جديدة – لتسهيل التعامل للمهتمين بإقامة مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، وكذلك التنسيق مع المؤسسات والجهات الأخرى مع استبيان دور كل من تلك المؤسسات والجهات فيما يتعلق بالمشروع.

تحديد – على سبيل الحصر – التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة مشروع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) وتشغيله وكذلك إجراءات ومدة استخراج تلك التراخيص والموافقات. ومن تلك المبادرات، التعديل التشريعي لقانون الاستثمار بجمهورية مصر العربية في عام 2022 للسماح لمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) الاستفادة من نظام الرخصة الذهبية لتوحيد إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع.

وضع نظام قانوني متكامل ومتجانس لكافة مراحل المشروع والذي يبدأ من متطلبات التصميم وحتى مرحلة غلق المخزن الجوفي ومتابعته وحالات التسرب مع تحديد التكييف القانوني للكربون فهل سيُعامل كسلعة أو مخلفات تصنيع؟ مع الأخذ في الاعتبار إمكانية ظهور مفهوم استخدام الكربون في العملية الإنتاجية في صناعات أخرى.

الموضوع الأخير – وقد يبدو بعيد المدى – ولكن ينصح اخذه في الاعتبار، هو وضع السياسات والتشريعات اللازمة لخطة الدولة المستقبلية لتخزين الكربون بمخازنها لصالح الغير من دول أخرى، وبالتالي يكون نقل الكربون عبر الحدود ويصبح التخزين كخدمة، وفي هذه الحالة يجب معالجة مسألة تصدير واستيراد الكربون، وبالفعل قامت عدة دول بالانضمام لبروتوكول لندن – كما تم تعديله في 2009 – لتصدير الكربون لأغراض تخزينه بمخازن تحت قاع البحار.

وأخيرًا، مع غياب إطار تشريعي واضح ودعم حكومي، فمن غير المرجح أن تقبل المؤسسات المالية المخاطرة بالتمويل لجزء من هذه التكاليف المرتفعة لمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(CCS) من خلال أدوات الدين، وقد تم تمويل العديد من مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه(CCS) القائمة من قبل استثمارات الحكومات وشركات النفط الكبرى المهتمة باختبار وإثبات جدوى هذه التكنولوجيا.

لمياء جاد الحق، وهي شريك في حلمي وحمزة وشركاؤهما، بيكر مكنزي القاهرة: تتمتع لمياء بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في العمل في مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والمالية وتطوير المشاريع الحيوية في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والأسواق البيئية وتغير المناخ. وفي مجال المشاريع، تقدم لمياء المشورة بشأن تطوير المشاريع وتمويلها، وكذلك في المسائل التنظيمية والمتعلقة بالشركات. كما قدمت وجهة نظرها الفريدة في العديد من المنشورات حول الطاقة المتجددة، والخدمات المصرفية والمالية، وتجارة الانبعاثات، وتغير المناخ، واحتجاز الكربون وتخزينه.