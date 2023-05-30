عاجل.. مخابرات الجيش اللبناني تحرر السعودي المختطف

أعلنت وسائل اعلام لبنانية محلية أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني نجحت بتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري الذي تم اختطافه الأحد.

ونقلت عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، قوله “تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني من تحرير المخطوف السعودي، وتوقيف خاطفيه”.

وكتب الجيش عبر حسابه على “تويتر” أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود مع سوريا، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.

تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1gxyrcnqQ9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2023

بدوره قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “ان عملية خطف احد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف”.

أضاف: “نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها”.

وأشار وزير الداخلية بسام مولوي إلى أن العملية جاءت بعد تنسيق وعمل موحد بين جميع الأجهزة الأمنية ما أدى الى تحرير المخطوف السعودي من قبل مخابرات الجيش في منطقة البقاع.

وشكر السفير السعودي وليد البخاري قيادة الجيش و قوى الامن و شعبة المعلومات وثمّن تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية و قائد الجيش.

وأفادت مصادر أن قوة من الجيش داهمت منازل مطلوبين في حي الشراونة في مدينة بعلبك مشتبه بتورطهم بخطف المواطن السعودي، وأوقفت عددًا من المطلوببين.

وكان مشاري المطيري قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثرها على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، ووفقاً للمعلومات فقد تم رصده من قبل سيارتين كانتا تقلان 7 أشخاص، بينهم من يرتدون بزات عسكرية.

وتلقت عائلة المطيري اتصالاً من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره.